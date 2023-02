Kiko Rivera muestra su increíble cambio físico y termina con los rumores: 'Para los que decían que la foto no era de ahora'

Kiko Rivera ha vuelto a dar que hablar. Esta vez ha sido protagonista por su cambio físico, al igual que hace unos días. Y es que, el Dj está sufriendo una transformación en su cuerpo desde que el pasado mes de octubre sufriese un ictus. Ese fue el momento en el que el hijo de Isabel Pantoja -quien ahora está de gira por Estados Unidos- tomó la decisión de llevar una vida sana. Cuatro meses después, y con el fin de zanjar los rumores sobre las fotos que sube a su perfil público -que los propios seguidores tachan de no ser actuales-, Kiko Rivera ha publicado una imagen sin camiseta en la que muestra cómo se encuentra su cuerpo en la actualidad.

En un baño, con el torso desnudo y levantando el dedo pulgar, como gesto de aprobación por los resultados que está consiguiendo, así ha posado el Dj frente al espejo. "Para los que decías que la foto que subí ayer no era de ahora y tal", señalaba Kiko Rivera, y añadía, "pues eso, que estoy de p* madre". Con este mensaje ha hecho referencia a todos aquellos seguidores que no se creyeron la fotografía que subió el día anterior, en la que aparece él mismo, más delgado, con gafas de sol, gorra, y camiseta blanca con una mariposa grande en el centro: "Esta foto no es de ahora, ya la he visto yo en otra ocasión", le escribía una seguidora, o "pero qué delgado estás, ¿estas fotos son de ahora o de antes?", le decía otro.

Sus amigos y familiares le han animado a seguir cuidándose. Prueba de ello ha sido el comentario de apoyo de su mujer, Irene Rosales, "estás aún mejor", o el del ex de su prima Anabel Pantoja, Omar Sánchez, "a seguir así". No obstante, y a pesar de querer seguir cuidando su dieta, recientemente fue grabado comiéndose una hamburguesa por las calles de Madrid. Ante estas imágenes, y tras recibir varios comentarios, Kiko Rivera tuvo que salir en sus redes sociales pidiendo perdón por ello: "Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello", decía. Asimismo, en su última aparición pública, el Dj insistía en que había cambiado sus hábitos alimenticios: "Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo", confesaba en el programa de David Broncano, La Resistencia.

El peso de Kiko Rivera a día de hoy

Fue en octubre de 2022 cuando Kiko Rivera sufrió el susto de su vida. Poco a poco ha ido recuperando su vida normal, e intentando no regresar a los malos hábitos que tenía anteriormente. Cuatro meses después los cambios se han visto materializados. Hace unos días, el hijo de Isabel Pantoja mostraba el peso que había perdido desde que saliera del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: "10 kilitos ya. Objetivo: 80 kilos", decía en una de las historias de su perfil público. En la actualidad, Kiko Rivera ya pesa 89,94 kilos, tal y como señalaba la báscula fotografiada por él mismo.