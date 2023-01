Kiko Rivera abre su corazón y desvela por qué Isabel Pantoja no le visitó en el hospital: 'Necesito un abrazo de mi madre'

Kiko Rivera ha reaparecido en un plató de televisión por primera vez después de sufrir un ictus el pasado 21 de octubre. El hijo de Isabel Pantoja lo ha hecho de la mano de Bertín Osborne en un su programa en Canal sur, El show de Bertín. El Dj ha asistido a la pequeña pantalla para contar cómo se encuentra y algunos detalles de su recuperación, además de desvelar en qué punto se encuentra su vida profesional y cómo está la relación con su madre.

El complicado año del DJ con sus múltiples conflictos familiares hizo mella en su salud y acabó temiendo por su vida. Así lo ha contado el propio Kiko, que ha confesado que aún le cuesta hablar del infarto cerebral : "Esto pasó en mi casa de madrugada. Al despertarme, me vi con toda la parte izquierda de mi cuerpo que no la sentía. Fui al baño de casa casi sin poder andar y, en un primer momento, pensé que tenía el cuerpo dormido por una mala postura". Rivera volvió a dormirse pensando que no sería nada grave, pero, cuando se despertó, seguía en la misma situación. Finalmente, el DJ se dio cuenta de que algo estaba yendo mal y acudió al hospital. Tras ser diagnosticado con una faringitis, finalmente le anunciaron que había sufrido un infarto cerebral.

Kiko Rivera ha explicado el motivo por el que sufrió el ictus: "He pasado un año muy jodido, todo el mundo lo sabe. Me pasaron una serie de cosas que me las tomé muy a pecho y yo era un infeliz, estaba todo el día enfadado y explotó". Ahora, con perspectiva, ha entendido que el ritmo de vida que ha llevado en los últimos años, con varias apariciones televisivas cargando contra su familia, le ha pasado factura: "Al aparecer, la televisión lo único que me ha dado es dinero y eso es una mierda, por dentro me estaba matando poco a poco hasta que he explotado. Prefiero tener menos dinero". Desde el momento que el primo de Anabel fue consciente de lo que le había ocurrido, se dio cuenta de que tenía que cambiar su "concepto de vida" y desde ese momento decidió alejarse del corazón y la televisión.

Kiko Rivera y la relación con Isabel Pantoja

Durante la entrevista Kiko reconoce que ha cometido muchos errores en su vida, en los que los excesos le han pasado factura. En cuanto a la relación con su madre reconoce haber actuado mal y confiesa: "Si algo necesito ahora mismo es que mi madre me de un abrazo". Ha querido despejar algunos de los rumores que ha estado escuchando desde octubre, el más importante para él, el que concierne a su madre: "Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto, que me puse a llorar y casi me da otro. Así que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Luego otro gallo cantará, pero en ese momento sucedió así".

El joven ha confesado que tiene mucho estrés y ha estado muy agobiado con los problemas familiares. Se arrepiente de haber contado sus discusiones con su madre en la televisión: "los problemas de casa se solucionan en casa" porque ha admitido que ahora mismo no está bien y que el encuentro con su madre aún no ha sucedido: "Ya es necesario no por mi, sino por mis hijas. Soy el encargado de ponerle vídeos de su abuela cantando porque no quiero que se pierdan quién es su abuela". Unas declaraciones con las que su amigo Osborne no ha podido mantenerse callado y ha tratado de mediar entre madre e hijo: "Isabel, meteos el orgullo donde os quepa y daos un abrazo".

El plan familiar de Kiko Rivera, junto a Irene Rosales y sus tres hijos, un mes después del ictus

Por último, ha contado cómo está ahora con sus hermanos. Ha admitido tener adoración y admiración por Cayetano Rivera y ha confesado que siempre va a estar para ayudarle: "No está pasando un buen momento y él sabe que estoy cuando quiera, como quiera y donde quiera para ayudarle". En cuanto a Francisco Rivera o su hermana pequeña, Isabel Pantoja: "Me gustaría, ya que estamos hablando, tener una conversación con mi hermano Francisco y con mi hermana Isabel. Me quiero llevar bien con todo el mundo, que he estado a punto de morirme". En cuanto a su vida profesional alejada del mundo de la televisión y del corazón, está trabajando y centrado en su nuevo disco. Llevará como título He vuelto a nacer, demostrando que hay un antes y un después en la vida de Kiko Rivera después de sufrir el ictus.

