Irene Rosales, rotunda cuando le preguntan si Isabel Pantoja visitará a Kiko Rivera en el hospital

Irene Rosales ha dado este sábado por la tarde la última hora sobre el estado de salud de Kiko Rivera, mientras el hijo de Isabel Pantoja sigue recuperándose en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla del ictus leve que sufría un día antes. A su salida del centro médico, después de hacer la última visita a su marido, la modelo aseguraba que este evoluciona favorablemente tras el enorme susto que han vivido tanto él como su familia.

"Todo bien. Él está muy tranquilo y os agradece muchísimo que estéis muy pendientes y todas las muestras de cariño", ha expresado la mujer del DJ y madre de sus dos hijas ante la nube de reporteros que la rodeaba. Seguidamente, los periodistas se han interesado por si Isabel Pantoja acudirá o no finalmente al hospital para ver a su hijo, algo que le han trasladado a Irene. "Mira, me estáis haciendo esa pregunta desde ayer y no voy a entrar más en contestarla", decía.

Sin mediar pausa, transmitían a la modelo si ella deseaba que su suegra fuera hasta allí, a lo que esta respondía de manera rotunda: "Yo quiero que mi marido se ponga bien", aseveraba de forma tajante para dejar claro que la salud de Kiko es lo único que verdaderamente le preocupa en estos momentos. Por último, ha contado que su esposo está calmado aunque "obviamente le gustaría estar en su casa", si bien aún desconocen cuándo le podrán dar el alta. "No sabemos", concluía Irene Rosales al respecto antes de despedirse.

De momento no hay constancia de que Isabel Pantoja se haya pasado por el centro médico para ver a su hijo, a pesar de que Irene Rosales confiaba ayer en que esa visita se producirá tarde o temprano y la cantante "va a estar al lado" del DJ, afirmaba ante la prensa. Mientras llega o no ese momento, si bien la artista estaría informada en todo momento sobre la situación de su vástago, el propio afectado pronunciaba esta mañana sus primeras palabras desde su ingreso hospitalario. "Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado", explicaba tras abandonar la UCI.

"Me han llegado todos vuestros mensajes y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón", proseguía Kiko Rivera en un entrañable texto que compartía en sus redes sociales. Asimismo, ha querido valorar el gran trabajo de "las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa", subrayaba.

"Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida", reconocía el DJ, quien a lo largo de este día ha recibido las visitas de su primo Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, o del periodista Luis Rollán. "Jamás creí que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y, si Dios quiere, prontito estoy al 100%", terminaba de decir el DJ sobre esta dura experiencia que, sin lugar a dudas, supone un antes y un después que le marcará para siempre a lo largo de su vida.

