Primeras palabras de Kiko Rivera tras haber sufrido un ictus: 'Ha sido un susto tremendo, pensé que no salía de esta'

La familia Pantoja ha despertado este sábado un poco más tranquila. Tras sufrir un ictus, Kiko Rivera ha podido ya abandonar la UCI y ha sido trasladado a planta. Así lo ha confirmado él mismo desde su perfil público, a primera hora de esta mañana: "Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado”. Agradecido por todo el cariño que está recibiendo tras su ingreso de urgencias en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en la madrugada del pasado viernes, el hijo de Isabel Pantoja ha confirmado personalmente la noticia con estas palabras: “Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si Dios quiere prontito estoy al 100%”.

El DJ, aunque sabe que no puede usar el móvil en estos delicados momentos, no ha dudado en dirigirse a sus seguidores para agradecer las numerosas muestras de cariño que le están llegando a través también de su mujer, Irene Rosales, que no se ha separado ni un momento de él y mantiene periódicamente informada a la familia. Fue ella, quien el viernes a mediodía, antes abandonar el hospital para regresar junto a sus dos hijas se dirigió a los medios para dar el primer parte de salud de su marido, aclarando que el pronóstico era bueno y se esperaba una evolución favorable: "Ha sido un ictus leve. Gracias a Dios, es muy joven y tiene solución", explicaba con gran entereza y aspecto cansado.

Este sábado, el propio DJ no puede ocultar su emoción tras la feliz noticia de que todo esté quedando en un grave susto: “Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado”. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa”. Convencido de que ha nacido de nuevo, el artista no puede ocultar la felicidad que siente en estos momentos y lo expresa a través de una foto de su mano con el pulgar en alto, con la que indica de manera rotunda que todo está “ok”.

Isabel Pantoja

La nuera de Isabel Pantoja confirmaba ayer que la tonadillera ha estado al tanto desde el primer momento de este grave accidente cardiovascular que ha sufrido su hijo y aseguraba que la cantante tiene previsto viajar a Sevilla a visitar a su hijo. Esta mañana a primera hora, Irene regresaba al hospital para reencontrarse con su marido convencida de que la noche había sido buena para él: "si no nos llaman es que está todo bien”, explicaba a su llegada, y preguntada de nuevo por la visita de su suegra aclaraba: “Todo el mundo lo está barajando pero yo lo único que barajo es que mi marido esté bien y que salgamos lo antes posible de aquí".

La expectación ante la llegada de la tonadillera es máxima en estos momentos, después del largo distanciamiento que han protagonizado madre e hijo durante los últimos años, quizá haya llegado el momento de su reencuentro. Isa Pantoja, la hermana del DJ, daba ayer también el paso de acercarse de nuevo a él, personándose en el hospital junto a su pareja para interesarse en persona por el estado de salud de Kiko. Entonces el DJ aún permanecía en estado de observación en la UCI y tuvo que marcharse sin poder verle, quizá ahora que ha sido ya trasladado a planta decida intentarlo de nuevo.