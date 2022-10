Kiko Rivera y los signos que alertaban que algo no iba bien en su salud El hijo de Isabel Pantoja ha sido ingresado de urgencia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Kiko Rivera ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según adelantaba esta mañana el programa Fiesta de Telecinco y ha podido confirmar ¡HOLA!, el hijo de Isabel Pantoja se encuentra hospitalizado desde la pasada madrugada a causa de un grave problema de salud. El hermano de Isa Pantoja permanece en la unidad de observación de ictus, tal y como ha revelado el periodista Antonio Rossi, y las próximas horas serán decisivas en su recuperación.

Apenas unas horas antes de su ingreso, que tuvo lugar alrededor de las tres de la madrugada, el hermano de Francisco y Cayetano Rivera compartía con sus seguidores que no se encontraba nada bien y parecía estar nuevamente aquejado por sus problemas de salud."Hoy estamos de estreno pero yo estoy bien jodido", señalaba con un malestar visible que se reflejaba en su rostro. "A las 00:00 Vudú será vuestra para siempre", señalaba en referencia a su última producción musical. Este era un claro signo que alertaba que algo no anda bien en su salud, lo que no imaginaba el DJ ni sus seguidores es que apenas unas horas después de este último mensaje, el artista sería ingresado en el hospital con pronóstico grave.

La salud de Kiko Rivera se había visto afectada en los últimos días, cuando se recuperaba de un problema de garganta cómo el mismo explicó. Tanto el artista como sus hijas, Ana y Carlota, llevan varios días enfermos, tal y como su esposa, Irene Rosales, compartía hace apenas 24 horas. Este percance le había obligado a cancelar algunos de sus compromisos musicales, pero en un principio ese malestar Kiko Rivera no le dio más importancia como así tampoco se la dieron sus seguidores, ya que el artista suele sufrir baches en su salud a causa de la diabetes y los problemas de gota que sufre.

Durante este año Kiko Rivera se ha enfrentado a diversos problemas de salud. El último durante sus vacaciones en Punta Cana debido a las altas temperaturas. El hijo de Isabel Pantoja sufrió una insolación apenas un par de días después de comenzar sus vacaciones, de la que por fortuna se recuperó rápidamente. Meses antes, en mayo de este mismo año, se contagió de covid y anunció que padecía todos los síntomas. "Tos, fiebre, dolor de cabeza, cagalera, pesadez de cuerpo…Ojú, qué malito estoy", señalaba hace cinco meses. No obstante, el último contratiempo en su salud está siendo de mayor gravedad, y según informan los medios de comunicación que se han desplazado a la zona "las próximas 24 horas son decisivas".