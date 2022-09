Lo que piensa Irene Rosales sobre el acercamiento de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Irene Rosales ha reaccionado a las declaraciones de su marido Kiko Rivera, que ha hablado estos días sobre el acercamiento con su madre Isabel Pantoja. El DJ asegura que están intentando llegar a un acuerdo en relación a las cuestiones económicas que les enfrentan y que la artista ha llamado ya a sus nietas, Carlota y Ana, con las que no hablaba desde hace meses. Con la reconciliación madre e hijo cada vez más cerca, Kiko cierra sin embargo la puerta a su hermana Isa, con quien de momento no tiene intención de hablar. Su hermana ha leído también estas declaraciones acerca de las que no ha querido extenderse, limitándose a responder que le hace gracia que su hermano no quiera acercarse a ella. “Me parecen de risa” aseguró la hija de Isabel sobre estas declaraciones.

Tampoco quiso referirse a ella Irene Rosales, la mujer de Kiko, que no obstante sí se confesó contenta con el acercamiento con su suegra, mostrando de nuevo un apoyo incondicional a su marido. “Siempre he dicho que yo quiero el bien para mi marido. Todo lo que sea bueno para mi marido es fantástico y obviamente para mis hijas. Mis hijas tienen derecho a tener relación con su abuela”. No ha puesto fecha de momento a una visita de Isabel a su casa, aunque apunta que Kiko ha dejado la puerta abierta para que vaya cuando quiera. El músico ha comentado que está arrepentido de todas las cosas que ha dicho sobre Isabel, polémicas declaraciones en las que cuestionó no solo su papel como madre sino como abuela.

“Él lo hizo y al poco tiempo dijo que se sentía arrepentido de cómo había hecho las cosas y demás. Entonces con el tiempo te vas dando cuenta, es lo que me ha pasado a mí con mis padres. Cuando pasa poco tiempo estamos acostumbrados a no echarlos en falta, pero cuando ya ves que es algo que no hay vuelta atrás, ahí se empieza a echar en falta” comentó. “Que se de cuenta” aclaró. Ella siempre ha apoyado a su marido en estos meses que no han sido fáciles para la familia, confesándose en ocasiones decepcionada con su suegra. Considera que Kiko debería haberse acercado a su madre antes, aunque matiza que cada cosa lleva su tiempo.

Una de las cuestiones que preocupan al DJ como dijo él mismo es figurar como avalista en la hipoteca que pesa sobre Cantora, pues es una deuda que no quiere dejar a sus hijos. De hecho es algo que está tratando con los abogados de su madre y apunta que si le quitan de esta posición está dispuesto a renunciar a la herencia de su padre, Paquirri. Irene se ha sumado a su preocupación, pero tiene la esperanza en que se arregle. “A mí me quita el sueño, porque nosotros somos adultos, pero que ese problema se le quede a mis hijas me duele mucho”.

Las palabras de Kiko Rivera demuestran que la reconciliación con su madre Isabel Pantoja está más cerca que nunca. El músico entona el mea culpa y reconoce que no hizo las cosas bien. “Ahora ya es labor de los dos, sé que lo vamos a solucionar. Hablar con mi madre me hace muy feliz” declaró. Comenta además que, aunque sea complicado, lo ideal es que se encuentren en persona para hablar. “He dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona” comentó.