Los pasos de Kiko Rivera hacia la esperada reconciliación con su madre

La reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja parece cada vez más cerca. Los últimos pasos que han dado el DJ y la artista en este sentido van reduciendo una distancia que parecía insalvable después de tantos meses de polémicos reproches. Él mismo ha contado que está tratando de llegar a un acuerdo con su madre para que le saque de la hipoteca de Cantora, en la que figura como avalista, acabando así con unas deudas que no quiere que sus hijos asuman en el futuro. A cambio está dispuesto a renunciar a la herencia que le dejó su padre, Paquirri, de cuya muerte se cumplen ahora 38 años. Una negociación que de momento está en manos de sus abogados, aunque Kiko asegura que en el caso de que no se pongan de acuerdo, serán su madre y él quienes tendrán que sentarse para arreglar la situación cara a cara. Un paso que pondría fin a los problemas económicos que les enfrentan y que, según dice, abrirá la puerta a reparar su relación.

“Va a ser complicado. Tenemos que reunirnos fuera de Cantora, que sea lo más privado posible. Quiero que sea entre ella y yo. Va a ser duro. He dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona” explica en declaraciones a Lecturas. Cuenta Kiko que ya han intercambiado algún mensaje y que Isabel ya ha hablado con sus hijas, Carlota y Ana, algo que les emocionó a todos. Explica además el músico que no se paró a pensar en el daño que hacía a su madre a lo largo de estos meses y que ahora quiere arreglarlo. Recuerda en la citada entrevista las palabras que le dijo Isabel cuando él contactó con ella después del verano. “Aunque no quieras, yo seré tu madre por y para siempre. Aunque no nos veamos, da igual, tú fuiste y serás mi vida” le dijo. “Ahora ya es labor de los dos, sé que lo vamos a solucionar. Hablar con mi madre me hace muy feliz” apunta. Kiko entona el mea culpa y reconoce que no hizo las cosas bien, asegurando además que sigue necesitando a su madre. Una actitud conciliadora que tiene igualmente con su prima Anabel Pantoja, a la que “está deseando darle un abrazo”, pero no con su hermana Isa, a la que quiere pero a quien reprocha que le haya rechazado cuando ha tratado de hablar con ella de los problemas que han tenido.

Dos años de complicado distanciamiento

Los desencuentros entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja comenzaron en octubre de 2020 tras una entrevista en la que el músico reconocía que su estado anímico era complicado. La respuesta que recibió de parte de Isabel entonces no le gustó y detonó una sucesión de reproches de parte del DJ, que cuestionó además el reparto que en su día se hizo de los bienes de su padre. Las duras declaraciones de Kiko Rivera abrieron un abismo entre ambos pues, entre otras cuestiones, habló de manera muy crítica sobre su papel como madre y abuela y se confesó engañado. “La relación entre mi madre y yo está rota. Es irreparable” dijo hace dos años. La situación de Cantora fue otro de los puntos de fricción entre madre e hijo pues ambos trataban de ponerse de acuerdo en la venta de la propiedad, que ha sido refugio de la intérprete de Marinero de Luces durante toda su vida.

El triste fallecimiento de su abuela, del que se cumple ahora un año, fue un primer paso que llevó a Kiko precisamente a la finca que fue de su padre para abrazar a su madre. Entonces parecía este el fin de sus diferencias aunque ha tenido que pasar otro año para que las cosas, ahora sí, estén más cerca de solucionarse. Ambas partes parecen dispuestas a poner fin a la tensa situación a juzgar por las palabras de Kiko que, ahora sí, estaría más cerca de recuperar una buena relación con la artista.