La Navidad más triste para Isabel Pantoja tras el polémico enfrentamiento con su hijo Kiko

No atraviesa momentos fáciles Isabel Pantoja. A pesar de la pandemia, el año 2020 traía a la artista buenas noticias y alegrías profesionales como la preparación de un nuevo disco, Canciones que me gustan, y su participación como jurado en el programa Idol Kids. Sus nietos crecían sanos y sus hijos atravesaban también una situación de estabilidad personal con emocionantes planes de futuro. Las aguas estaban tranquilas hasta que Kiko Rivera estalló. Las declaraciones del DJ, que ha ido sumando reproches y acusaciones a su madre, han dinamitado un nexo que parecía inquebrantable. Las fiestas navideñas en Cantora serán complicadas y se prevé que de nuevo falte en la mesa un miembro de la familia, como ocurrió ya el pasado 2019 -la presencia de Omar, exnovio de Isa, con quien Isabel hizo muy buenas migas en Supervivientes, provocó que esta no estuviera en la reunión con su madre y hermano-.

Kiko Rivera así lo aseguraba a finales de noviembre en unas nuevas declaraciones que fueron absolutamente demoledoras. Aunque parecía que hasta entonces había dicho cosas muy duras, estas palabras las superaban con creces. Explicó que no regresará a Cantora, que solo lo hará si la situación con su abuela lo requiere, algo que espera que no ocurra hasta dentro de mucho tiempo. “Yo soy una persona comprensiva que lo entiendo todo, no soy ambicioso ni egoísta, incluso puedo llegar a perdonar, lo que no voy a hacer es olvidar”. Una espina más en el corazón de la artista que en las últimas semanas ha sufrido un dolor inimaginable, al ver cómo su hijo del alma se aleja irremediablemente de ella.

Reproches sobre la herencia

Todo comenzó en octubre tras una entrevista televisada del DJ en la que confesaba que su estado anímico era delicado. La respuesta que le dio su madre en aquellos momentos fue la mecha que detonó la sucesión de comentarios responsables de la brecha abierta entre ambos. El tema de la herencia de Paquirri saltó de nuevo a la actualidad después de que el músico cuestionara el reparto que se hizo en su día de los bienes de su padre. “La persona a la que más amo del mundo y he amado, que es mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre, así que ya lo sabéis, esas son mis palabras" fue una de las sorprendentes frases que pronunció Kiko. “Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba ha fallado de una manera irreparable, engañándome toda la vida” añadió.

Tras escuchar acusaciones, reproches y especulaciones, Isabel se pronunció a través de un comunicado de su abogada, que publicó en primicia la revista ¡HOLA!, en el que anunciaba acciones legales contra todos los que habían atacado su honor e intimidad. Mientras, se analizaba de nuevo el testamento de Paquirri punto por punto, desglosando lo que correspondió a cada uno de los herederos. Salió entonces a la luz uno de los motivos de este desencuentro entre madre e hijo, relacionado precisamente con el tema de la herencia: Kiko encontró en Cantora los bienes que correspondían a sus hermanos Cayetano y Francisco y que en su día Isabel no les había entregado porque, según explicó, habían sido robados.

Acercamiento a los Rivera

El DJ se confesaba dolido y engañado de nuevo. “Tiene ceguera por el dinero, antes que sus hijos. Ha antepuesto el dinero a todo (...). Prácticamente he sido tu tarjeta de crédito. Yo te he ayudado más que tú a mí. Siempre", se lamentaba para posteriormente añadir que, si después de todo lo que ha contado "no tiene el valor de llamarme, es que no tiene corazón, que sé que no lo tiene, conmigo". Kiko se fue alejando de Isabel Pantoja en la misma medida en la que se fue acercando de nuevo a los Rivera. Acompañado por sus hermanos Francisco y Cayetano, visitó por primera vez a su tío Riverita, con el que no había tenido relación, y le reprochó a su madre su papel en el alejamiento que había mantenido durante años de su familia paterna. “La relación entre mi madre y yo está rota. Es irreparable” dijo.

El sufrimiento de Irene Rosales

En esta separación, por ahora sin atisbo de solución, Kiko Rivera cuenta con el apoyo de sus hermanos, además del resto de los Rivera y su mujer Irene Rosales. Ella asegura que apoya a su marido, aunque sí puntualizó que quizá se podían haber hecho las cosas de manera diferente. Rompió además una lanza en favor de su suegra, con quien ha tenido siempre, admitió, una buena relación. “A mí también me duele que todo lo que se hable de mi suegra, de la abuela de mi niña, sea todo negativo y malo” aseguró, explicando que nunca ha escuchado que Isabel Pantoja hable mal de los Rivera. “Mi suegra jamás me ha hablado mal de la familia de Paco y cuando me ha comentado algo ha sido todo lo contrario, que cuando Paco estaba todavía en vida estaban todos supercontentos, superfelices. Tanto los hermanos de Paco como los de Isabel siempre estaban cada dos por tres haciendo fiestas, porque a Paco le gustaba hacer fiestas por cualquier tontería”. Irene no ha tenido un año fácil, pues en medio de la tormenta mediática generada en torno a Cantora, ha tenido que afrontar la pérdida de su padre. Apenas nueve meses después de la muerte de su madre Mayte (en marzo), Irene despedía a su padre que padecía una larga enfermedad que tristemente acabó con su vida en el mes de noviembre. No se vio entonces a la artista en el tanatorio, aunque sí envió una corona de flores.

En este mes además los hermanos Rivera pidieron de nuevo a Isabel la devolución de los objetos personales de Paquirri mediante un requerimiento notarial, algo que la intérprete no ha aceptado por el momento. Escuchó Isabel en estas semanas diversas declaraciones de los miembros de la familia Rivera, como Teresa, y de su prima, Silvia Pantoja, que criticaron su caracter y comportamiento en algunos programas, espacios donde además se habló de su relación con Paquirri. La artista sigue manteniendo silencio ante las especulaciones.

Isa Pantoja critica a su hermano

El desarrollo del enfrentamiento pilló a Isa Pantoja aislada en el programa La casa fuerte, desde donde era testigo de cómo se iban sucediendo los acontecimientos. Se derrumbó en varias ocasiones pensando en lo mal que lo estaría pasando su madre y criticando la actitud de su hermano, pues argumentó que las cosas se pueden hacer quizá de otra manera. “Acusa a mi madre de una serie de cosas y aunque tenga razón, que no digo que no la lleve, no veo que sea ni el momento ni el mejor método para hacer esto. No lo comparto y no lo comprendo" apuntaba. Isa dejaba claro que no va a abandonar a su madre en estos momentos. “Tengo superclaro que no voy a ir en contra de ella. Esta vez quiero enterarme de qué ha pasado. Pero no voy a ir en contra porque todo lo que tengo es gracias a ella” señalaba. Tuvo Isa la oportunidad de llamar por teléfono a Cantora para hablar con Isabel y enterarse de primera mano de su estado, pero no tuvo éxito en sus intentos de comunicarse con ella. Se confesó dolida pues esperaba una respuesta: "Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla, pero no puedo".

Afirmaciones como esta son las que ha escuchado Isabel estas semanas, mientras permanece recluida en Cantora. Atraviesa, según contaron fuentes cercanas a ¡HOLA!, uno de los momentos más tristes de su vida, pues no puede creer todo lo que está sucediendo. Hundida, destrozada y sin fuerzas afronta una época navideña tradicionalmente marcada por los encuentros familiares, algo que tristemente parece que no ocurrirá este año en su casa.

