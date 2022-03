Julián Muñoz cuenta lo que descubrió al entrar en la habitación de Paquirri en Cantora

Julián Muñoz es otra de las personas que no ha tenido inconveniente en pronunciarse acerca del enfrentamiento familiar que vive Isabel Pantoja con su hijo Kiko Rivera. El que un día fue pareja de la cantante ha mostrado su parecer en cuanto a la relación que vivían madre e hijo y el conflicto que ahora mantienen. El exalcalde de Marbella ha contado algunos aspectos desconocidos en la vida de la artista y lo que él vio en la habitación de Francisco Rivera 'Paquirri 'cuando visitó Cantora. Ha sido en el programa Huellas, de Telemadrid, dedicado a la herencia de Paquirri, donde ha intervenido a traves de una llamada telefónica y ha desvelado algunos de los episodios más interesantes que vivió durante los tres años que duró su noviazgo con la intérprete de Yo soy esa antes de entrar en prisión.

'Más diva que madre'

Su testimonio no ha dejado indiferente a los telespectadores y se muestra sorprendido con lo ocurrido. "Me ha sorprendido que Kiko haya sido tan radical y frío. Sinceramente no me lo esperaba. Kiko ha sido, con sus virtudes y defectos, un niño que no dio un ruido. Al menos cuando yo lo conocí. La relación fue absolutamente normal, una relación de madre e hijo". Del mismo modo considera que quizá Isabel podría haber dedicado más tiempo a su hijo. "Para mí no ha sido una mala madre, aunque sí demasiado artista. Se ocupaba de que no le faltara nada, pero yo creo que ejercía más de diva que de madre".

Los objetos personales de Paquirri

El exalcalde recuerda una de las veces que estuvo en Cantora y tuvo la oportunidad de entrar en la habitación de Paquirri. Allí vio algunos de los objetos personales del diestro. "Lo que vi allí, creo recordar, envuelto en algo blanco, estaba el traje de luces que llevaba desafortunadamente el día de su muerte, una muleta, un par de banderillas y un estoque. Estaban en un armario según entras a la derecha. Es lo que yo vi allí. Creo que allí se guardó lo que llevaba en ese momento que le ocurrió la desgracia", explica y asegura que no subió solo a esa habitación y que la puerta entonces estaba abierta, al igual que sucedió cuando Kiko Rivera el pasado 2 de agosto descubrió lo que allí había y fue el detonante de la grave disputa que mantiene con su madre.

Muñoz no descarta la posibilidad de que Kiko Rivera no viera esos trajes porque no pasaba mucho tiempo en Cantora. "En la época que yo estuve con Isabel Pantoja, realmente Kiko a Cantora iba muy poco, porque vivía en Sevilla e incluso hubo un tiempo que se hizo mayor y se le alquiló un apartamento por parte de la madre, y a Cantora realmente no iba nunca".

Su relación con Agustín Pantoja

Con Agustín Pantoja cuenta que nunca llegó a congeniar. "Cuando una persona habla contigo y no te mira a la cara, malo", dice del hermano de la cantante, al que considera un hombre listo que nunca llegó a entrometerse en su vida. "No le dejaba yo ejercer de absolutamente nada. En La Pera mandaba yo -fue la casa que compartió con Isabel Pantoja en sus tiempos felices como pareja- . Recuerdo las fiestas que allí se hacían. Un día cuando me levanté estaba la mesa llena, di unos golpecitos en un vaso y se calló todo el mundo. Solamente dije una cosa, 'a ver si os creéis que os he adoptado. Aquí hay que venir cuando se os llame'. Y me quede tan pancho".

Por último, desconoce en lo que se habrá gastado el dinero Isabel Pantoja, "grandes gastos yo no he visto que haya tenido. Ropa, casa y todas esas cosas...", aunque sí revela que en los tiempos que vivió con ella en Marbella Isabel Pantoja mantenía a mucha gente."Muchos y más todavía", fueron las palabras del que un día fue pareja de la cantante.

