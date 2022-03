Irene Rosales rompe una lanza a favor de Isabel Pantoja: 'Me duele que todo lo que se hable de mi suegra sea malo'

Desde que Kiko Rivera abriese la caja de los truenos, poniendo sobre la mesa la herencia de su padre, la tormenta no ha dejado de recrudecerse. Día tras día, la tensión no deja de crecer y el goteo de datos e informaciones es incesante. La situación se vuelve cada vez más difícil para el hijo de la tonadillera y también para su mujer, Irene Rosales, que siempre ha estado a su lado apoyándole, pero también ha querido salir en defensa de Isabel Pantoja ante el aluvión de acusaciones al que está haciendo frente. "A mi también me duele que todo lo que se hable de mi suegra, de la abuela de mi niña, sea todo negativo y malo", ha lamentado.

Después de que Teresa Rivera, hermana de Paquirri, declarase que el torero tenía pensado separarse de su mujer antes de morir, además de otras duras palabras sobre la actitud de la cantante después de enviudar, Irene ha reconocido en Viva la vida que ni ella ni su marido vieron la entrevista ya que querían pasar tiempo con sus hijas. No obstante, su experiencia no coincide con los testimonios de varios miembros de la familia Rivera que llevan más de tres década enfrentados con la cantante por la herencia del diestro. "A mi mi suegra jamás me ha hablado mal de la familia de paco y cuando me ha comentado algo ha sido todo lo contrario, que cuando paco estaba todavía en vida estaban todos súper contentos, súper felices. Tanto los hermanos de paco como los de Isabel siempre estaban cada dos por tres haciendo fiestas porque a paco le gustaba hacer fiestas por cualquier tontería", ha contado antes de asegurar que Isabel incluso se alegró del acercamiento entre su hijo y sus hermanos Francisco y Cayetano hace unos años.

A pesar de que dice entender que tras las declaraciones de Kiko Rivera, se abra la veda para que salgan a la luz más testimonios, no deja de preocuparle. "Yo se como me ha tratado Isabel y es con lo que yo me voy a quedar", ha dicho. Otr de sus grandes quebraderos de cabeza es cómo se encuentra su marido, que ha decidido desconectar un poco esta semana y "resetear", ya que su mujer asegura que "le va explotar la cabeza porque tiene millones de preguntas y de cosas y necesita cerrar la mente y aclararse".

Hace unos días, Kiko, en su acercamiento a familia paterna, ha ido con sus hermanos a ver a su tío José Rivera, más conocido como Riverita. "Poquito a poco poniendo todo en orden", escribía el DJ el pasado miércoles a sus seguidores tras compartir varias imágenes de la jornada que pasó con Francisco y Cayetano conociendo mejor a la parte de su familia de la que siempre ha estado distanciado. Irene también se ha alegrado de que haya dado este paso. "Su corazón le decía que tenía que ir y volvió con muy buenas sensaciones. Dice que pasó unas horitas muy buenas", ha explicado.

Para Kiko Rivera el apoyo de su esposa y el cariño de sus hijos está siendo fundamental para sobrellevar estos momentos tan complicados que está viviendo. Hace unos días publicaba: "Ahora mismo en mi vida solo me importa esto", junto a una foto de las niñas, Ana y Carlota, en la que también declaraba su amor a su "príncipe", el hijo que tuvo con Jessica Bueno. El DJ está dispuesto a "empezar una nueva vida" y centrarse en sus nuevos proyectos musicales. Este mismo domingo, anunciaba que en diciembre llegarían novedades musicales a su carrera.

