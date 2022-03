Kiko Rivera se refugia en Irene Rosales y sus hijas en plena guerra con Isabel Pantoja

Kiko Rivera e Irene Rosales han vuelto a Castilleja de la Cuesta, Sevilla, tras la demoledora intervención del DJ en el programa Cantora: la herencia envenenada, de Telecinco. El matrimonio ha vivido un fin de semana de lo más intenso y a su llegada a casa evitaba las preguntas de los periodistas porque su mayor deseo era reencontrarse con sus dos hijas, Ana y Carlota, de cuatro y dos años respectivamente. "Ahora mismo en mi vida solo me importa esto", dijo Kiko junto a una foto de las niñas en la que también declaraba su amor a su "príncipe", el hijo que tuvo con Jessica Bueno, y su mujer, la colaboradora de Viva la vida que ha dejado claro que en esta guerra por la herencia de Paquirri apoya incondicionalmente a su marido.

El sevillano, de 36 años, está dispuesto a comenzar una "nueva vida" llena de "nuevos retos" tras las duras declaraciones realizadas contra su madre. "Intentaré cero lágrimas y, sobre todo, mucha música, que viene en camino", ha asegurado. En estos momentos tan complicados, el DJ tampoco se olvida de todos sus seguidores. "Os quiero tela y prontito tendréis noticias que os encantarán", ha añadido.

La intervención de Kiko Rivera en 'Cantora: la herencia envenenada'

Kiko Rivera se sentaba el pasado viernes en un plató de televisión para desgranar las razones por las que sostiene que su madre, Isabel Pantoja, no ha cumplido con la última voluntad de Paquirri. "Me han robado", aseguraba. "Yo tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado (...). Esto una madre normal no se lo haría a su hijo. Si a eso se le llama querer, yo no quiero que me quiera", confesaba antes de reconocer que el conflicto con la cantante "no tiene solución".

Tras su noche más difícil, el DJ recibía el cariño de sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. "Siento muchísimo el dolor que estás pasando porque yo he sufrido mucho", le dijo el primogénito de Paquirri y Carmen Ordóñez tendiéndole la mano una vez más: "Estás siendo muy valiente y que todo esto que nos ha separado durante tanto tiempo espero que se termine y puedas contar conmigo". Cayetano, por su parte, añadió: "Hermano, siempre contigo".

La postura de Isabel Pantoja

La artista no ha reaparecido públicamente, pero sí se ha defendido en la revista ¡HOLA!. Isabel desmiente, punto por punto, las noticias vertidas sobre ella, a través de sus abogados, y anuncia acciones legales para limpiar su nombre. La cantante atraviesa consternada su peor momento. Está totalmente hundida, sin fuerzas ni ánimo y, sin creerse lo que está pasando.

¿Va a seguir hablando de la relación con su madre? Kiko Rivera responde

