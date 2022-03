Teresa Rivera asegura que Paquirri quería separarse de Isabel Pantoja

Por segundo viernes consecutivo, en televisión se centran las atenciones en Cantora y la polémica que ha surgido en las últimas semanas entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Si la semana pasada fue el DJ quien estuvo en el plató televisivo de Telecinco, esta vez ha sido Teresa Rivera, hermana de Francisco Rivera 'Paquirri', quien se ha sentado. Es la primera vez en muchos años que aparece en directo para hablar sobre el torero y, entre las declaraciones que ha ofrecido, ha asegurado que su hermano quería separarse de la tonadillera antes de su muerte. Además ha hablado del maletín donde se encontraba el dinero que el fallecido había ganado en las últimas corridas de toros y otros objetos personales.

Aunque Teresa asegura que Paquirri e Isabel tuvieron un buen matrimonio, en los últimos meses algo cambió entre ellos que hizo que el torero quisiera separarse. "Estuvieron 18 meses casados pero los dos o tres últimos meses pasó algo que mi hermano no lo aceptaba", ha recordado, porque él le dijo a su hermana que no podía más. Y no solo se lo dijo a ella, sino que también se lo contó "a un íntimo amigo suyo" al que Teresa no ha querido nombrar porque ya "no está". A pesar de esto, la madre de Canales Rivera no ha sabido señalar qué fue exactamente lo que causó una grieta entre ellos. Ha asegurado que a Isabel no le gustaba que ella y su familia pasaran tiempo en Cantora.

En cambio, Isabel y Teresa nunca tuvieron ningún enfrentamiento cara a cara. El motivo por el que hace años la tonadillera dijo que la hermana de Paquirri no se hablaba con el torero en el día de su muerte fue, según ha contado la de Barbate, a causa de una decisión tomada por la cantante. Tal y como ha recordado, estando en Cantora sus hijos quisieron ir a la piscina, pero cuando llegaron no les dejaron entrar "por orden de Isabel Pantoja". Esto significó que al día siguiente los dos hermanos se dijeran palabras duras por teléfono, ya que Teresa consideraba que el matador había permitido un desaire hacia ellos en la finca de la familia. Sin embargo, al día siguiente volvieron a hablar como si nada hubiera pasado y se "rieron juntos".

El comentado maletín

Según ha recordado la hermana del torero, la noche de la cogida Isabel Pantoja no paraba de pedir el maletín, y no cesó hasta que se lo dieron. "Yo no pienso que una persona pueda reaccionar de esa manera, pedir el maletín cuando su marido estaba ahí, de cuerpo presente, ninguna persona normal piensa en eso", ha explicado.

"Lo primero que hizo fue pedirle a Ramón Alvarado el maletín", este tenía el dinero de las corridas, su reloj, y sus cosas personales, por lo que Teresa le dijo al mozo de espadas de Paquirri: "Es su mujer, dáselo". "No nos creíamos lo que le había pasado a mi hermano", ha explicado recordando la difícil situación que estaban atravesando.

El reloj lo vio poco después en la muñeca de Agustín Pantoja, a quien la tonadillera se lo había regalado. "Yo llegué al salón y ella estaba ahí sentada y me dijo 'mira, mira, le he puesto el reloj de tu hermano a mi hermano' y yo no sabía ni lo que estaba pasando. Cómo se le ocurre ponerle el reloj de mi hermano a su hermano cuando tiene tres hijos, fue muy fuerte", ha añadido.

