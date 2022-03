Francisco Rivera, sobre la polémica generada en torno a la herencia de su padre: 'Hay mucho más'

Francisco Rivera está viviendo unos días llenos de emociones en los que ha tenido que revivir años de disputas entre su familia y e Isabel Pantoja debido al reparto de la herencia de Paquirri. Ahora que Kiko Rivera, que siempre había apoyado incondicionalmente a su madre, ha tomado partido por los Rivera al confirmar que los bienes que reclaman sus hermanos se encuentran en Cantora, el hijo mayor de Paquirri no puede evitar recordar todo el dolor sufrido. Esta información no le ha pillado por sorpresa, pero ha asegurado en Espejo Público que "hay mucho más" y además "mucha gente involucrada".

Así fue la disputa en los juzgados de Francisco y Cayetano Rivera con Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri

"Hay mucha gente que da vergüenza moral y que debería meterse en un agujero y no salir en su vida", ha dicho contundente sin dar nombres. A pesar de todos las informaciones que están saliendo a la luz y a las declaraciones de Kiko Rivera, que no ha dudado en apoyar, no se siente "preparado para hablar de ciertas cosas". "No tengo claro que quiera hacerlo pero creo que se debería saber", ha aclarado con el semblante triste, tal y como ha apreciado la presentadora Susanna Griso. "Sí, se mezclan muchas cosas, la lucha de mi madre que se fue con una pena muy grande con la sensación de no haber podido recuperar las cosas que mi madre quería para nosotros", ha explicado.

El torero ha insistido en que "hay mucho más" de lo que se ha contado hasta ahora, unos problemas que parten, según dice, de "la avaricia" de algunas personas. Según ha afirmado con dureza, "hay mucha gente que se ha portado tan mal que descansaré mucho el día que se le quite la careta a esas personas". "Se me vienen pensamientos hacia mi padre, hacia mi hermano Kiko, que lo tiene que estar pasando complicado, mi hermano Cayetano, la lucha de mi madre...", ha recordado.

VER GALERÍA

Francisco fue el primero en apoyar públicamente a Kiko Rivera cuando éste comenzó a hacer públicas sus desavenencias con su madre. También durante el programa especial en el que participó el DJ para hablar de lo que sabía sobre el reparto de la herencia de su padre, el diestro intervino telefónicamente para agradecerle, muy emocionado su valentía. "Estás siendo muy valiente y que todo esto que nos ha separado durante tanto tiempo espero que se termine y puedas contar conmigo", le dijo para después, entre lágrimas, asegurar: "Papá estaría muy orgulloso". Poco después, el hijo menor de Paquirri contó que había pedido disculpas a sus hermanos tras encontrar en una habitación de Cantora los objetos que Paquirri habría dejado para Francisco y Cayetano.

Tras estas revelaciones que afectan de lleno a los Rivera, su abogado, Joaquín Moeckel, se pronunció. "De ser cierto lo que ha dicho Kiko Rivera, que ha visto esos bienes en la finca, tendríamos que seguir con la ejecución judicial de la sentencia civil que condenaba a la señora Pantoja a entregar esos bienes a sus hijos", manifestó el letrado en declaraciones a Gtres, asegurando que se trata de un "procedimiento es bastante simple", ya que "aunque sea un pleito antiguo no pasa nada porque no prescribe lo que es la propia ejecución del pleito".

Loading the player...

El abogado de Francisco y Cayetano: 'De ser cierto lo que ha dicho Kiko Rivera tendríamos que seguir con la ejecución judicial'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.