Isa Pantoja se derrumba al enterarse de todo lo que se está diciendo sobre su madre

Isa Pantoja ha tenido que enfrentarse, una vez más, a la realidad del conflicto entre su madre y su hermano desde la distancia. La concursante de La casa fuerte ha sido testigo de las últimas declaraciones de Kiko Rivera hacia su madre, una situación que ella misma ha confesado que jamás pensó que pudiera llegara al punto en el que está en estos momentos. Pero, lejos de quedarse en las palabra de su hermano, Isa Pantoja también ha tenido que enfrentarse a las imágenes de Teresa Rivera en el último programa de Cantora: la herencia envenenada, unas declaraciones que consiguieron que la hija de la cantante se viniera abajo. Sin poder contener las lágrimas, Isa Pantoja estallaba al ver cómo se hablaba de la herencia de Paquirri y cómo los familiares del torero acusaban a Isabel Pantoja de todo tipo de cosas: "¡No me parece normal lo que estoy viendo!", exclamaba la joven.

Una vez más, Jorge Javier ha sido el encargado de poner al día a Isa Pantoja sobre la última hora de su familia, explicándole cómo está siendo el acercamiento de Kiko Rivera y sus hermanos Cayetano y Francisco e, incluso, dándole informaciones sobre supuestas acciones legales que estaría tomando Isabel Pantoja, algo que Isa ha asegurado que no le extraña.

Sin embargo, Isa ha cambiado su postura de querer mantenerse al margen de lo que ocurra fuera del reality y parece ser de las pocas personas preocupadas por el futuro de la unidad familiar. Además, aunque no duda en dar la razón a su hermano en algunas de sus opiniones, sigue haciendo hincapié en que no está de acuerdo en la forma en la que ha hecho las cosas. Y es que, Isa Pantoja no puede dejar de pensar en lo mal que lo estará pasando su madre y en todo su dolor. "Esta situación no me la esperaba. Han tenido algún conflicto pero nunca han llegado a más. Esta pelea viene por el dinero. No es por el cariño, no es por el afecto... Cuando yo reclamaba algo de ella en las revistas hablaba de otras cosas. Nunca le he echado en cara nada porque ella me ha dado todo en esta vida y nunca me pondría en contra de ella", explicaba a Jorge Javier.

Pero el gran momento que dejó sin palabras a la hija de la cantante fue el de las declaraciones de Teresa Rivera en el segundo episodio de Cantora: la herencia envenenada. Sin poder salir de su asombro ni disimular el llanto, Isa Pantoja hablaba del hecho de que todo el mundo esté opinando en la televisión sobre un conflicto que inicialmente concernía solo a Kiko Rivera y a su madre y estallaba: "¿Tú crees que es normal eso? ¿Todo lo que está saliendo? Porque yo no lo veo normal. No es justo. Si las cosas se tiene que hacer, se hacen pero en otro sitio. Están removiendo el pasado. Hay gente ahí que es que... Me parece que vamos, no me parece normal. No me parece normal lo que estoy viendo", decía Isa entre lágrimas. "Creo que mi madre está haciendo bien no dando pie a hablar. Y parece que mi hermano ha dado pie a todo el mundo", continuaba la hija de la intérprete.

Isa Pantoja, convencida de que su madre puede perdonar a Kiko Rivera

A pesar de lo lejos que ha llegado el enfrentamiento entre los Pantoja, Isa dice que está convencida de que su madre perdonaría a su hermano y dice que el acercamiento que el DJ asegura que no será nunca propiciado por su parte, tendrá que llegar antes o después. Es más, la joven, que siempre había manifestado su deseo de mantenerse imparcial en el conflicto, ha afirmado que si ellos no tienen ganas de hablar, ella sí quiere hablar con los dos, conocer sus versiones y que está dispuesta a mediar entre ellos. "No voy a ser de esas personas que se quiten en medio porque en su momento me hubiera gustado que alguien me echase una mano", anunciaba.

