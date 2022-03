El ultimátum de Kiko Rivera a Isabel Pantoja: 'Si sigue hablando de mi mujer, tiro para adelante'

El distanciamiento en la relación Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha salpicado a todo su círculo íntimo. En medio de esta complicada etapa, cada fin de semana Irene Rosales sigue adelante con su trabajo en Viva la vida, donde se mantiene serena y cauta para no avivar la polémica. Sin embargo, este domingo la presión ha superado a la colaboradora, que ha roto a llorar y ha tenido que abandonar el plató. Al ver así a su mujer, el DJ ha intervenido en el programa para tranquilizarla y hablar también de cómo se encuentra él en una inesperada entrevista que ha dejado contundentes declaraciones. "No quiero verte llorar, saca las fuerzas, saca lo que tengas que sacar, trabajas en un programa maravilloso con una gente que te quiere y te respeta muchísimo", le ha dicho para después dirigirse directamente a su madre y advertir: "Eres mi madre y me has dado la vida, pero ella, mi mujer, me la ha salvado y es la que convive conmigo día a día, y la que aguanta mis malos humores, en los buenos momentos, la madre de mis hijos, ahí muero yo. Y la toque quien la toque sea quien sea, pego bocaos".

Kiko sostiene que su madre ha estado en contacto con periodistas a los que les decía que Irene Rosales era quien estaba detrás de la actitud de su hijo. "Yo ya me siento decepcionado, me siento dolido y desde primera hora, ya tomé la decisión de que iba a mirar por mi y mi familia, que son mi mujer y mis hijos, y ya está", ha aseverado. La nuera de la tonadillera, por su parte, ha agradecido el apoyo de su marido en estos momentos tan complicados, y sigue firme en su decisión de no hablar mal de su suegra. El pasado sábado incluso llegó a mostrar su malestar por que todo lo que se hablase de la abuela de sus hijas sea negativo y volvió a insistir a que ella jamás ha tenido ningún problema con ella.

El exconcursante de Supervivientes, Gran Hermano VIP o GH Duo, ha dicho que no está bien psicológicamente y que sigue sin tener contacto alguno con Isabel Pantoja. Aunque ha dejado claro que no va a dar el paso de descolgar el teléfono, sí deja la puerta abierta a que todo se solucione si su madre le da las explicaciones necesarias. "Yo soy una persona comprensiva que lo entiendo todo, no soy ambicioso ni egoísta, incluso puedo llegar a perdonar, lo que no voy a hacer es olvidar", ha dicho. No obstante, ha insistido en que si algo no va a tolerar es que hable mal sobre su esposa: "Si que quiero que quede claro, que mi intención es no seguir con esto. Ahora, también te digo que si sigue hablando de mi mujer, entonces, tiro para adelante".

En la entrevista, Kiko ha explicado que su madre no ha estado siempre presente por sus compromisos profesionales y porque "ha puesto por delante las relaciones que ha tenido". Sin embargo, admite que no le reprocha esa actitud y reconoce que no pone impedimentos para que Isabel disfrute de sus nietos: "Mis hijos no se merecen quedarse sin abuela. No tengo ningún problema en que vayan a visitarla. De hecho, cuando me preguntan por ella y la ven les digo 'mira la abuela qué guapa'. Tiene tres nietos que se van a hacer mayores y se está perdiendo todo". Una postura que apoya por completo Irene Rosales, quien comentaba hace una semana que su suegra puede ver a las pequeñas Carlota y Ana cuando quiera y llevárselas a su casa puesto que es la única abuela que tienen -la madre de ella falleció en febrero- y no quiere quitarles ese cariño.

El acercamiento de Kiko con su familia paterna

Kiko, que ha reconocido que no lo está pasando bien y quiere que esta situación se frene, también se ha pronunciado acerca del acercamiento que ha tenido con la familia Rivera, con la que no ha tenido una relación muy fluida porque su madre le ha dicho siempre "que no son buenos". El músico ha explicado que la visita que hizo en Barbate a su tío José Rivera 'Riverita' o que vaya a casa de su tía Teresa para conocerla no significa que a partir de ahora ellos vayan a estar en su día a día o se vayan a estar llamando, pero que se sentía en deuda con su padre. Con los que sí tiene una relación estupenda que va a seguir siendo así es con sus hermanos, Cayetano y Francisco Rivera Ordóñez, quienes llevan años reclamando las pertenencias que les dejó Paquirri. A este respecto, el DJ se ha puesto de su lado y ha mandado un rotundo mensaje a su madre: "Haz lo que deberías haber hecho hace muchos años, todavía estás a tiempo, coge las cosas de papá y dáselas a sus hijos. Hazlo, te vas a sentir mejor. En el momento que haces algo así, todo lo demás pasa a segundo plano".

La conversación de Irene con Isabel Pantoja sobre las pertenencias de Paquirri

Antes de la aparición de Kiko en el programa de Mediaset que este fin de semana ha presentado Sandra Barneda -ha sustituido a Emma García tras su positivo en coronavirus-, Irene se ha pronunciado acerca de ese 2 de agosto que cambió las cosas para siempre en los Pantoja. "A Kiko siempre se le dijo que no había nada para él. Yo en su momento le dije a la madre que si tenía algo que le pueda dar de su padre y me dijo que no tenía absolutamente nada, solo el traje del día de la faena", ha explicado la sevillana antes de romper a llorar, abrumada por la presión de sus compañeros. Escasos minutos después ha intervenido su marido en el programa, donde ha comenzado dedicando unas palabras a su mujer, de quien dice que le ha salvado la vida y le ha enseñado a no despilfarrar. El DJ ha dicho que le parte el alma verla llorar, que no le gusta verla así y ha reconocido que la presión a la que está metida no la puede soportar cualquiera pero que su postura es correcta. Además, ha secundado sus declaraciones.

Un capote con gran significado: la reliquia que 'Riverita' le regaló a su sobrino Kiko

