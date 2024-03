Isa Pantoja y Asraf Beno cumplen 'otro sueño juntos' al comprarse una casa en El Puerto de Santa María

Cinco meses después de convertirse en marido y mujer, Isa Pantoja y Asraf Beno han dado un paso más en su relación al comprarse una casa. "Oficialmente os podemos decir que hemos cumplido otro sueño juntos. YA TENEMOS CASA. Y no sabéis la ilusión que tenemos. Todavía nos faltan cosas para poder hacer vida allí, pero poco a poco iremos haciendo todo para tenerlo listo antes de verano", ha indicado la pareja junto a varias imágenes hechas mientras firman los papeles de su nueva vivienda y reciben las llaves para poder iniciar las obras y hacer la mudanza.

El lugar que han elegido es el Puerto de Santa María (Cádiz) porque "nos hemos enamorado de esta ciudad y de su gente" para formar "por fin un hogar muy deseado los tres juntos". Y es que Albertito, el hijo que tuvo ella hace diez años y presentó en ¡HOLA!, estará también a su lado en esta nueva etapa. El matrimonio no descarta ampliar la familia y multiplicar la alegría en esta nueva vivienda que ya están viendo cómo decorar con ayuda de una interiorista. "A mí me encantan los niños”, decía el modelo durante su reciente participación en Gran Hermano DÚO. "Quiero volver a ser madre porque me gustaría tener una niña", aseguraba Isa.

La hija de Isabel Pantoja se siente muy cómoda en esta localidad gaditana a la que ya se trasladó en 2018, coincidiendo con la participación en Supervivientes de Alberto Isla (su expareja y padre de su hijo), cuya familia reside a menos de media hora en coche, en Sanlúcar de Barrameda. Aunque sus proyectos profesionales hacen que pase bastante tiempo en Madrid, en 2019 dijo en Lecturas: "Mi hijo empieza el colegio en Puerto de Santa María y quiero estar con él". De esta manera, viaja con frecuencia a la capital pero su base está en Andalucía.

En el sur, Isa tiene una rutina muy tranquila que gira en torno al colegio y las actividades de su niño. También saca cada día tiempo para dedicar a la carrera de Derecho, que previsiblemente terminará a lo largo de este año aunque no tiene previsto dedicarse al mundo de la abogacía. "Yo quería hacer Filología, pero mi madre me dijo que Derecho tenía más salidas para mí, como abogada o notaria”, aseguraba. Cuando tiene que viajar a Madrid, aprovecha las horas del tren para estudiar.

Doble boda y Jorge Javier como padrino

Cinco años después de conocerse durante su participación en la sexta edición de Gran Hermano VIP y tres años después de su compromiso, en plena crisis sanitaria, Isa y Asraf celebraron su boda. El 10 de octubre se casaron por lo civil en una notaría de Fuenlabrada, localidad madrileña en la que vive la familia Beno. Tres días más tarde llegó su momento soñado y celebraron su unión en la Hacienda Al-Baraka de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Jorge Javier Vázquez ejerció como padrino en este enlace al que acudieron rostros tan conocidos como Anabel Pantoja, Carmen Borrego, Alexia Rivas, Mónica Hoyos y Leticia Requejo, entre otros. Los grandes ausentes fueron Isabel Pantoja y Kiko Rivera, madre y hermano de la novia, respectivamente.