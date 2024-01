El gran cambio de Albertito, hijo de Isa Pantoja, que en marzo cumplirá 10 años

Isa Pantoja ha disfrutado de un fin de semana de lo más familiar. La influencer, de 28 años, ha acudido al primer partido de baloncesto de su hijo Albertito, nacido de su relación con Alberto Isla. La prima de Anabel Pantoja se ha sentado en las primeras filas de las gradas del polideportivo donde ha tenido lugar el encuentro junto a otras madres y como una fan orgullosa ha inmortalizado con su teléfono móvil algunos de los mejores momentos del debut deportivo del niño que ha concluido en victoria.

Retirado de la televisión y con su propio negocio: así es la actual vida de Alejandro Albalá, primer marido de Isa Pantoja

Un partido que ha dejado unas imágenes muy curiosas en las que ha llamado la atención lo cambiado que está físicamente el pequeño Alberto, que el próximo mes de marzo celebrará su décimo cumpleaños. El niño, ataviado con la equipación blanca y azul de su equipo y el número nueve a las espaldas, ha dado un notable estirón y ya es casi igual de alto que su progenitora. “A mí me coge ya”, ha bromeado Isa con los micrófonos de Europa Press que la esperaban a la salida.

De la misma manera, tal y como la colaboradora televisiva ha publicado en sus perfiles públicos, madre e hijo pusieron el broche de oro a estos dos días de descanso tan estupendos yendo el domingo a la playa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para tomar unos ricos helados mientras contemplaban la puesta de sol a la orilla del mar.

Las encantadoras imágenes de Albertito, el hijo de Isa Pantoja, vestido de Nazareno en Sevilla

La hija pequeña de Isabel Pantoja está completamente volcada en su faceta como madre. Ella misma ha contado en varias ocasiones que el bienestar de su primogénito es su máxima prioridad y está invirtiendo la mayor parte de su dinero en su formación académica, que también incluye clases de chino y música. “No me doy ningún capricho porque mi único capricho es el colegio de mi hijo. Lo mejor que le voy a dejar en la vida es su educación”, explicó a su comunidad de seguidores en una ronda de preguntas.

Además, Isa no descarta ampliar su hogar y darle un hermanito a Albertito en un futuro cercano. Un deseo que comparte con Asraf Beno. El modelo se encuentra participando en Gran Hermano Duo y durante una conversación con Ana María Aldón sembró la duda sobre si la cigüeña ya podría estar de camino. “A mí me encantan los niños. Es bastante probable que vaya a ser padre”. Por el momento, su mujer no ha desmentido ni confirmado estas palabras.

Isa Pantoja se desvincula de las polémicas familiares

Sin duda, Isa Pantoja se encuentra en una dulce época personal junto a su marido y su hijo. Eso sí, la relación con su madre, Isabel Pantoja, y su hermano mayor, Kiko, es inexistente. Por ello, cuando se le ha preguntado a la influencer sobre una posible mudanza de la intérprete de Marinero de luces a Madrid y la venta de la finca Cantora ha querido zanjar el tema y no entrar en polémicas. “Ya está”, ha contestado muy seria y rotunda.

Isabel Pantoja, pletórica y emocionada, despide el año a lo grande en su concierto de Barcelona