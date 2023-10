Retirado de la televisión y con su propio negocio: así es la actual vida de Alejandro Albalá, primer marido de Isa Pantoja

Asraf Beno e Isa Pantoja ya son marido y mujer. Sin embargo, esta no es la primera vez que la hermana pequeña de Kiko Rivera pasa por el altar. Allá en el año 2016, la joven influencer celebró una boda en Cancún con Alejandro Albalá. Su unión fue de lo más efímera, pero él continuó ligado al mundo de la televisión y participó en diferentes espacios de entretenimiento de Telecinco. Poco a poco, Alejandro se fue alejando del foco mediático y ha construido una tranquila vida apartada de cualquier polémica. A continuación, hacemos un repaso de su historia.

Alejandro e Isa comenzaron a salir en 2014. Dos años después, la pareja decidió dar un paso más en su relación, y, para sorpresa de todos, dijo ‘sí, quiero’ en un enlace de tintes paradisíacos. El amor les duró muy poco, ya que, tras seis meses de convivencia, sus caminos se separaron. Una ruptura que no fue sencilla de ejecutar, puesto que, aunque no registraron su unión en España de manera oficial, legalmente seguían casados y no obtuvieron el divorcio hasta 2018.

En ese tiempo, Alejandro recorrió la mayor parte de los platós de Mediaset para sacar a la luz algunos de los secretos del clan Pantoja, como, por ejemplo, cómo era la relación de Isa con su madre. Entre entrevista y entrevista también le dio tiempo a enamorarse de nuevo. Sofía Suescun, vencedora de Gran Hermano y Supervivientes, fue la mujer que ocupó su corazón. Un idilio repleto de idas y venidas.

Con estas intervenciones y amoríos Alejandro alcanzó gran popularidad y se convirtió en asesor del amor del extinto Mujeres, Hombres y Viceversa. De la misma manera, fue concursante de dos de los realities shows con más audiencia del ya mencionado grupo mediático: GH Duo en 2019; tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra rompió de manera definitiva con Sofía Suescun; y Supervivientes 2021; edición que ganó Olga Moreno.

Cuando regresó a España, decidió probar suerte detrás de las cámaras de televisión y en noviembre de 2021, se convirtió en el jefe de producción de El Pueblo más bonito de Castilla La Mancha, un concurso que se emite en el canal regional CMM Media y que tiene como objetivo encontrar el municipio más encantador de las cinco provincias de esta Comunidad Autónoma.

Con el dinero que había ido ahorrando con todos estos trabajos decidió emprender y abrió un estanco en el madrileño barrio de Carabanchel. Un negocio que le ha retirado de la televisión y que le hace muy feliz, tal y como declaró en su última entrevista en Sálvame Deluxe en 2022. “Me llamaban vago, pero todo tiene su tiempo. En el estanco soy yo quien se encarga de todo”. En sus perfiles sociales, Alejandro no es demasiado activo, pero a veces pública detalles de su día a día y sus aficiones. Precisamente, la última fotografía que compartió, que data de marzo de este 2023, aparece animando al Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.