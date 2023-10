Las otras 'bodas' de Isa Pantoja

Isa Pantoja lo tiene todo preparado para su inminente boda con Asraf Beno, que tendrá lugar este viernes en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaír. Para la colaboradora de televisión, de 27 años, está será su tercera boda mientras que para el modelo, también de 27 años, la primera. Cabe recordar que la hija de Isabel Pantoja se casó con Alejandro Albalá el 23 de junio de 2016 en una playa de Cancún y sin la presencia de invitados. La pareja sellaba así una historia de amor llena de idas y venidas que había comenzado dos años antes, en 2014.

La pareja sellaba así una historia de amor llena de idas y venidas que había comenzado dos años antes, en 2014. Sin embargo, aquel 'sí, quiero' de película fue muy efímero. Tan solo duró seis meses. Cuando rompieron, la revista Diez Minutos publicó en exclusiva las fotos de su enlace y se generó una gran polémica. Pese a ello, según pudo saber ¡HOLA!, Isabel Pantoja era conocedora de esta "boda mexicana" porque su propia hija se lo había contado pero no le había dado demasiada importancia al considerarlo un juego de niños.

Isa y Alejandro no registraron su unión en España, pero al haberse casado en régimen de gananciales protagonizaron un complicado divorcio. No fue hasta abril de 2018 cuando lograron resolver todo. "Se ha acreditado que hay separación de bienes y que hay liquidación de gananciales", dijo la abogada de Isa a la salida del juicio. "Estoy muy contento. Por fin me he quitado una mochila", declaró un exultante Albalá.

Cuando firmaron su divorcio, Isa y Alejandro ya tenían otras parejas. Ella se había dado una nueva oportunidad con Alberto Isla, el padre de su hijo Alberto, y él presumía de amor con Sofía Suescun. Lo más curioso es que ambos viajaron juntos, ya como exmaridos, a Honduras para sorprender a sus respectivas parejas que estaban concursando en Supervivientes.

Lo que no estaba previsto es que Isa se fuera a casar con Alberto por el rito garífuna. Esa boda ante miles de espectadores no tenía validez legal en España, pero la hija de Isabel Pantoja disfrutó al máximo de la ceremonia junto al mar. "Hemos pasado muchas cosas buenas y malas. Más buenas que malas, y por eso quiero que sigamos juntos. Te quiero para toda la vida", le dijo Alberto a Isa mientras le ponía una alianza con forma de caracola. "Espero que esto sirva para fortalecer nuestra relación y aquí tienes tu familia. Te quiero mucho", contestó la joven.

Tras el intercambio de anillos, Kiko Rivera entró por teléfono para felicitar a los recién casados. "Sed felices y cuídala. Aquí no solo tienes un cuñado, tienes un amigo”, le dijo el DJ a Alberto. Isa, por su parte, se mostró muy agradecida por las palabras de su hermano y le dijo que él sería el padrino cuando se casaran fuera de la isla. Finalmente, aquella boda nunca llegó a celebrarse en España. La pareja rompió antes de pronunciar el 'sí, quiero' y actualmente mantienen una cordial relación por el bien de su hijo, que ya tiene nueve años.