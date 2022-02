Los exmaridos de Anabel e Isa Pantoja, juntos en los momentos complicados

Omar Sánchez y Alejandro Albalá, que han sido fotografiados juntos paseando por las calles de Madrid, han demostrado que su amistad es muy fuerte y que están unidos en los momentos más difíciles. Tras la ruptura del windsurfista con Anabel Pantoja, el que fuera pareja de Isa Pantoja durante dos años se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. Ambos exconcursantes de Supervivientes 2021, edición donde se conocieron, han estado emparejados con las primas de la familia, por lo que podrán intercambiar vivencias sobre sus respectivas relaciones. No es la primera vez que comparten momentos juntos desde que abandonaran reality de Mediaset. De hecho, hace unas semanas aprovecharon la noche para para cenar con otros allegados y así poder ponerse al día sobre las razones que han llevado a que se acabe la historia de amor entre la colaboradora de Sálvame y el deportista.

El todavía marido de Anabel Pantoja ha comentado que ha venido a la capital por motivos laborales y no ha querido decir nada sobre el estado de salud de su exsuegro. "Esa información la verdad es que no se la puedo dar chicos. Es familiar y no voy a entrar y, como sabe ella, siempre la voy a apoyar y ya está", ha dicho a Europa Press. Por su parte, Alejandro Albalá ha rechazado dar consejos a su amigo sobre relaciones amorosas, pero al menos ha confesado que se encuentra muy bien. "Uy, eso, como le tenga que hablar de eso se va a echar a llorar", ha dicho el que fuera novio de Isa, añadiendo que le hace bromas para que se ría y así pueda olvidarse un rato el mal trago por el que está pasando.

A pesar de que Alejandro y Omar son muy amigos, y así lo han hecho ver en sus respectivos perfiles sociales mostrando lo bien que se lo pasan juntos, lo cierto es que el exsuperviviente, que se estrenó el pasado año como productor en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, nunca fue del agrado de Anabel Pantoja. Es más, a pesar de ser amigo del deportista no estuvo invitado a la boda que celebraron el pasado 1 de octubre en La Graciosa porque la influencer no quería que su prima se sintiera mal. Según la sobrina de la cantante, Alejando Albalá "lleva cinco años hablando de lo mismo", de su familia. Pero no solo eso, también aseguró que hubiera sido muy violento que estuviera en el mismo evento donde también estaba el prometido de Isa, Asraf Beno.

Aunque Alejandro escribió una carta disculpándose con Isa para poder asistir al día más importante en la vida de Omar, finalmente su expareja decidió que no era conveniente, dejando claro que no le quería volver a ver. Y a pesar de que no fue a la ceremonia, ambos continuaron su amistad hasta el día de hoy, mostrando que lo suyo es capaz de superar todos los iconvenientes que se pongan por delante.

