¿Va a abandonar Isabel Pantoja Cantora para mudarse a Madrid?

Casi dos semanas después de despedir el 2023 por todo lo alto con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Isabel Pantoja regresa a los escenarios este sábado 13 de enero con una actuación en Bilbao con su Gira 50 años. La tonadillera se ha desplazado al aeropuerto de Jerez junto a su hermano Agustín en una furgoneta negra y con un look informal con gafas de sol negras. A su llegada, pletórica, ha confirmado que está 'muy feliz' por su próxima actuación. Durante los últimos días se ha rumoreado que la cantante va a mudarse a vivir a Madrid, una información sobre la que de momento no se ha pronunciado.

En los últimos meses, la tonadillera ha vendido el ático de Fuengirola y según ha desvelado Antonio Rosi en el programa Vamos a ver, el siguiente inmueble que se pondrá en venta será la finca icónica finca gaditana de Cantora. Una decisión que tal y como ha desvelado el periodista 'está tomada y no hay posibilidad de revertirla': "Definitivamente va a abandonar Cantora para venirse a Madrid de nuevo", añadiendo que esta “es la mejor y la solución más fácil” para que Cantora se venda: “No sé si en algún momento llegarán a venderla. Le da igual si se la queda el banco o Hacienda, porque ella pide una barbaridad de dinero inasumible para cualquier comprador”.

El colaborador del programa de Telecinco también ha asegurado que el hermano de Isabel Pantoja, lejos de quejarse por el cambio 'está encantado' con la decisión: "Después de meditarlo, la decisión es que van a mudarse. Agustín está encantado porque lleva tiempo queriendo venirse y ella se está dejando aconsejar". Sin embargo, los hermanos todavía no tienen planes de mudanza a corto plazo, ya que están inmersos en la búsqueda del nuevo hogar perfecto para ellos: “Han visto casas, pero todavía no tienen. Le han aconsejado que viva por la Castellana, pero me extraña”.E incluso ha añadido que el piso 'lo va a pagar el promotor'.

Su último concierto

"Despido el año en un sitio muy especial para mí. Barcelona, ahora soñamos". Con estas entrañables palabras calentaba motores Isabel Pantoja una hora antes de su concierto en la Ciudad Condal el pasado 30 de diciembre. Salió al escenario con un precioso traje de tonos anaranjados compuesto por una falda larga de vuelo con motivos florales estampados y con el habitual derroche de fuerza y energía que suele regalar a todos los que la admiran. Recibió el cariño de todos sus seguidores en forma de vítores y una ovación cerrada de aplausos al finalizar la actuación. Una situación que es probable que se repita este sábado 13 de enero en su actuación en Bilbao que tendrá lugar en el Arena Miribilla a las 21:00 horas.

