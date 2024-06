Isabel Pantoja, sin poder contener las lágrimas al dedicar una canción a sus nietos

Isabel Pantoja navega estos últimos días en un auténtico mar de emociones. La artista celebraba entusiasmada el embarazo de su sobrina Anabel a través de un mensaje en sus perfiles (con una imagen de ambas acompañada por un corazón y el icono de un pollito saliendo del cascarón), poco después de que su hija Isa se confesara disgustada porque su madre no ejerce de abuela con sus propios nietos. Es precisamente de ellos de quienes se ha acordado la cantante en su último concierto en Almería, un momento en el que se ha dejado llevar por una intensa emoción que la ha acabado desbordando.

Mientras entonaba el tema Amor eterno, no podía evitar que se le saltaran las lágrimas, por lo que incluso tuvo que abandonar el escenario. "Voy a secarme las lágrimas y vuelvo" dijo ante una gran ovación de parte del público. Acababa de entonar las frases "me preguntan si lo quiero todavía, si los años no ayudaron a olvidar / si recuerdo su mirada, su sonrisa, la figura de su cuerpo al caminar…". No fue este el único momento conmovedor pues después dedicó a sus nietos una canción titulada Hasta que se apague el sol.

"A mis cuatro, no hace falta que diga más, a mis cuatro" dijo la intérprete. Es ese precisamente el número de nietos que tiene la artista: los tres que tiene su hijo Kiko Rivera, Francisco, de su relación con Jessica Bueno, Ana y Carlota, de su matrimonio con Irene Rosales; y Alberto, hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla. Mientras cantaba el estribillo, "yo jamás voy a dejarte, para siempre voy a amarte, hasta que se apague el sol", no podía evitar llorar de nuevo. En el concierto estaba su sobrina Anabel, que captó el entusiasmo del público que no dejó de corear las canciones de su tía.

El reproche de su hija Isa

Después de hacerse público el embarazo de su prima Anabel, Isa Pantoja reflexionaba acerca del papel que tendrá su madre en la vida del bebé. Tía y sobrina están muy unidas, Anabel se ha convertido en la mano derecha de la artista, por lo que Isa comentaba que le dolería que su madre ejerciera de tía abuela de su bebé, dado que con sus propios nietos no tiene relación. "Claro que me dolería" aseguró cuando le preguntaron cómo se sentiría. No le molestaría sin embargo que fuera la madrina del bebé "es una cosa bonita que no tiene más allá. No me voy a molestar por eso".

La relación de Isabel Pantoja con sus hijos es convulsa desde hace años, algo que de momento no parece que tenga solución. Como explicaba Isa, si sus nietos no han logrado acercar posturas entre madre e hijos, duda que el hijo de su prima Anabel lo consiga.