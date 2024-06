Isa Pantoja, sobre el embarazo de su prima Anabel: 'Me dolería que mi madre ejerciera de tía abuela' La hija de la artista, que tiene una muy buena relación con su prima, añade que la razón es que su madre no ve a sus nietos

Ha sido una noticia que ha emocionado mucho a amigos y familia. Anabel Pantoja está embarazada y espera su primer hijo, un bebé fruto de su relación con David Rodríguez que supone un sueño cumplido para la colaboradora. Una de las primeras en contar su opinión sobre la buena noticia ha sido su prima Isa Pantoja, que explicó que ya sabía que Anabel estaba embarazada pues se lo había contado en la comunión de su hijo Alberto, a mediados del pasado mes de mayo. "Me enteré justo por la comunión de Alberto. Una vez que sale la exclusiva me llamó y me dijo que estaba muy contenta y recibiendo mensajes de todo el mundo. Yo estoy muy contenta, pero ella lo está más que nadie" comentó en el programa en el que colabora, Vamos a ver.

Isa reconoce que le ha dado algún consejo desde su experiencia con la maternidad. "Estoy todo el rato diciéndole cosas de mi hijo y ahora lo que le digo es que pase de comentarios negativos y que disfrute de su embarazo" apuntó. No confía sin embargo Isa en que este bebé ayude a firmar la paz en la familia pues la relación con su madre y su hermano Kiko está rota. "Mi madre ya tiene nietos y si ellos no lo han hecho, no creo que esto lo cambie mucho. Ojalá sea así" comentó. Aunque a la hija de la artista le gusta que su madre tenga una buena relación con su prima, le molestaría que tratara a su bebé de manera distinta a cómo trata a su nieto. Recordemos que no estuvo en su comunión y no le ve.

"Claro que me dolería" aseguró cuando le preguntaron cómo se sentiría si Isabel Pantoja ejerciera de tía abuela con el niño o niña que viene en camino. Lo que no le molestaría es que fuera la madrina del bebé "es una cosa bonita que no tiene más allá. No me voy a molestar por eso". Aunque el contacto con sus hijos Isa y Kiko se ha roto, Isabel sí que mantiene una relación muy estrecha con Anabel que se ha convertido en la mano derecha de la artista. En sus últimos conciertos ha ejercido como su asistente e incluso se ha subido al escenario para protagonizar algunas coreografías y bailes con su tía que no han tardado en convertirse en virales. En este sentido Anabel está en una situación delicada pues sí que se lleva muy bien con su prima Isa y con su primo Kiko, que entre sí no mantienen el contacto y que además tampoco hablan con su madre.

La futura mamá está feliz con su embarazo y hace caso omiso a los comentarios. "David y yo estamos felices. Y sé que puede chocar que llevemos poco tiempo, pero no hace falta el tiempo sino saber elegir a la persona" dijo. Su relación con el fisioterapeuta, que ha trabajado para su tía Isabel un tiempo, comenzó hace un año. La pareja, a quien separa una diferencia de 12 años, lleva una relación a distancia pues la influencer vive en Canarias y su novio en Andalucía por motivos laborales, aunque siempre que pueden viajan para encontrarse.