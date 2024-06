Anabel Pantoja responde a todas las preguntas sobre su embarazo

Anabel Pantoja (37 años) va a convertirse en madre por primera vez junto a su novio, el fisioterapeuta David Rodríguez (26 años). La sobrina de Isabel Pantoja está embarazada de cuatro meses y todavía no sabe si el bebé que espera es niño o niña. Según comentó en TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, lo sabrá para su cumpleaños, que es el 15 de julio, y aprovechará la celebración para comunicárselo a sus familiares y amigos. "Quiero vivir ese momento con ellos", dijo emocionada. Además, explicó que todavía no había pensado en posibles nombres para su primer hijo. "Cuando sepa lo que va a ser me quebraré la cabeza. Ahora mismo no quiero pensar más allá del día de hoy", declaró.

La influencer sevillana contó que está cuidando mucho su alimentación y que el único antojo que tiene, por ahora, es "de melón dulce".

Por último, dio las gracias por todos los mensajes de cariño que ha recibido desde el anuncio de su embarazo y ha defendido su decisión de ser madre a pesar de llevar poco más de un año con su pareja. "David y yo estamos felices. Y sé que puede chocar que llevemos poco tiempo, pero no hace falta el tiempo sino saber elegir a la persona", dijo.

El embarazo de Anabel ha llenado de alegría a toda su familia, sobre todo, a Mercedes Bernal García, la abuela materna del bebé. "Aún estoy que ni me lo creo. Una noticia deseada desde hace mucho tiempo. Ser ABUELA me hace inmensamente feliz. Estoy en una nube y deseando q el tiempo vuele para verle su carita y darle todo el amor del mundo", aseguró la sevillana junto a esta foto. Anabel, emocionada por las palabras de su madre, dijo: "¡Abuelita! ¡Ya si puedes gritarlo y disfrutarlo! ¡Las ganas que tenías! Te queremos".

Si todo sale según lo previsto, la influencer y colaboradora de TardeAR se convertirá en madre por primera vez a finales de año, cumpliendo así el mayor sueño de su vida. "Solo puedo decir que es la etapa que quería y merecía. Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos tres", declaró tras anunciar su embarazo en la revista Lecturas.