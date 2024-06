Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses. La sobrina de Isabel Pantoja ha anunciado la feliz noticia en la revista Lecturas, en la que también cuenta que el pasado mes de octubre sufrió un aborto espontáneo. "Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", ha declarado. Si todo sale según lo previsto, la influencer y colaboradora de TardeAR se convertirá en madre por primera vez a finales de año, cumpliendo así el mayor sueño de su vida: "Tener una familia".

- Isabel Pantoja conquista Mérida: hace un dueto con Soraya y protagoniza otro baile viral con Anabel

La sevillana, de 37 años, está teniendo un embarazo muy bueno. Solo se siente un poco más cansada y "hago muchísimo pipí", ha dicho con su habitual sentido del humor. A su lado tiene al mejor compañero posible, David Rodríguez, con quien sale desde hace un año. Nada más conocerle, supo que sería el padre de sus hijos y ahora esperan con ilusión la llegada de su bebé. "Soy muy feliz", ha confesado Anabel.

La colaboradora de televisión ya ha informado de su embarazo a sus familiares más cercanos, entre ellos, su tía Isabel y sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Según ha desvelado, la cantante, con quien mantiene una relación muy estrecha, "se emocionó" al saber que iba a convertirse en tía abuela.