Anabel Pantoja hace oficial su relación con David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía Isabel

Anabel Pantoja ha cerrado el año 2023 con buenas y malas noticias. Su padre, Bernardo Pantoja, fallecía tras una larga enfermedad que terminó por costarle la vida. Por aquel entonces, la sobrina de Isabel Pantoja mantenía una relación con el deportista Yulen Pereira, al que conoció en Gran Hermano VIP. En ese momento, nada podía presagiar que su corazón volvería a estar ocupado por David, el fisioterapeuta que trataba a su tía Isabel Pantoja durante su gira americana. Ella, que trabajaba como asistente personal de la tonadillera, coincidió con el que ahora es su actual pareja. Ahí surgió la chispa y el amor. Es ahora, ya estrenado el 2024 cuando Anabel Pantoja ha querido hacer pública su relación a través de sus redes sociales, desde donde le ha decicado unas románticas palabras a su chico.

Junto a varias fotografías inéditas de los dos, la prima de Kiko Rivera ha escrito el siguiente texto: "Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú, David. Sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con mi gente de aquí lo que es mi chimba de vida contigo. Solo puedo agradecerle a Dios y a los que me cuidan arriba por esta bendición que me mandaron".

Enamorados y felices

Anabel Pantoja añade a su declaración de amor: "¿Lo lograremos? ¿Duraremos? ¿Creerán en nosotros? Pues si te digo la verdad voy a dejarme la piel, la grasa, el corazón, la celulitis y mi vida entera por ese amanecer mirando el mar, ese baño en Patalavaca los domingos, esos días de tarde de bingo y comida rica en Calle Betis con los nuestros... Ese finde nuestro en Portugal donde tú y yo solo sabemos, esas compras al Spar, esos ratitos en la tienda de nuestros amigos, esos paseos en bicis por nuestra isla, esos días en Sevilla con los nuestros, esos viajes y ciudades para tachar, esos 20€ semanales de ahorro, esas noches de tablet y series. ¿Vamos por el 2024 con la misma fuerza o más?", concluye una enamorada Anabel Pantoja.

Su vida entre Canarias, Madrid y Sevilla

Ser propietaria de una casa en Gran Canaria es un auténtico sueño cumplido para Anabel Pantoja. En el mes de septiembre pasado, la sobrina de Isabel Pantoja compartió con sus fans, emocionada, las primeras imágenes de su nueva residencia. "Martes 13 de junio firmé VillaPanto", comentó, revelando el simpático apodo para este lugar que para ella es "mi hogar, en mi paraíso, fruto del esfuerzo y del trabajo de un lado a otro, a la vez que ir ahorrando poquito a poquito". Sin embargo, Anabel era consciente de que todavía tendría que pasar un tiempo para poder disfrutar de su casa. "Quedan muchos meses por delante para verla terminada y poder vivir, pero os prometo ir viviéndolo con vosotros", explicó. Dicho y hecho, ahora ha compartido algunos vídeos en los que muestra cómo avanzan las obras... y no está siendo tan fácil como pensaba. "Yo pensaba que esto era sencillo", se ha lamentado, enseñando algunas estancias. Hogar que compartirá con su ya inseparable David.