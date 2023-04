Los motivos de la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja contados por él mismo

Ha sido tachado de oportunista, de querer la fama a toda costa, de infiel e incluso de criticar duramente a Anabel Pantoja cuando aún estaban juntos, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Yulen Pereira ha roto su silencio y ha querido aclarar los motivos de su ruptura con la influencer, a quien conoció en 'Supervivientes 2022', y a quien asegura seguir queriendo tras nueve meses de noviazgo.

Centrado en la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024, Yulen ha hecho un alto en el camino y ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que desvela los motivos reales del fin de su noviazgo. "Sus celos me agobiaron", señala. "Anabel me preguntaba: '¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono?'. Nunca le di motivos para que fuera celosa. Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas" admite el deportista, quien se fue alejando poco a poco de su pareja.

Yulen, quien señala que se siente culpable de no haber sabido querer a Anabel, vio como su relación se enfriaba y perdía la ilusión. “Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel” admite.

El esgrimista, quien también habla de sus problemas de convivencia, pues admite que la sobrina de Isabel Pantoja era la primera mujer con la que compartía un techo, no ha olvidado aún la noche de su ruptura, la que se produjo cuando ella volvió de la gira norteamericana de su tía y tan solo 24 horas de que ambos pudieran rumbo a París. "Fue durísima. Anabel lloraba y estaba destrozada" explica Julen.

Poco acostumbrado a ser el centro de atención, el deportista niega tajantemente que tuviera un chat con sus amigos en el que hablara mal de Anabel, ni cuando estaban juntos ni después, y que la única finalidad de ese rumor era hacerles daño. "¿Cómo voy a dejar a alguien porque coma hamburguesas? Me acusan de gordófobo porque quieren que mi imagen quede por los suelos. ¡Qué impotencia!" declara indignado.

Anabel Pantoja, por su parte, continúa alejada de la televisión y está totalmente centrada en superar esta ruptura. Ha pasado la Semana Santa en Sevilla acompañada por su madre ajena a todo tipo de informaciones y ha sido allí donde ha revelado que está recibiendo terapia. “No me he enterado de lo que ha dicho Yulen ni quiero enterarme, ya que mi psicóloga me ha dicho que no me contamine con eso” señalaba la influencer a los micrófonos de Europa Press. Unas palabras que la influencer reiteraba tras conocer la existencia de esta entrevista. "Estoy bien a pesar de todo. Aunque se caiga la Giralda, no me interesa nada el pasado" declaraba Anabel a la periodista Leticia Requejo de El programa de Ana Rosa.