Anabel Pantoja rompe su silencio y confirma su ruptura con Yulen Pereira

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre la ruptura de Anabel Pantoja (36) y Yulen Pereira (27), la colaboradora de televisión ha roto su silencio. Por primera vez ha hablado y ha confirmado que el esgrimista y ella ya no están juntos. Lo ha hecho a través del programa de Fiesta. Se ha puesto en contacto con el periodista Saúl Ortiz a quien ha enviado un mensaje de texto confirmando la ruptura: "Yulen y yo nos queremos, nos respetamos, y seguirá siendo así. Ahora seguimos por dos caminos diferentes pero unidos".

Anabel Pantoja, centrada en su nueva vida

Tras un mes en Estados Unidos por la gira de Isabel Pantoja, la influencer ha vivido una semana muy complicada. Anabel ha estado en el ojo del huracán tras salir a la luz su ruptura sentimental, por lo que este sábado durante la emisión de Fiesta en Telecinco, se ha puesto en contacto con el periodista Saúl Ortiz y ha contestado a todo de forma clara y concisa: "He decidido no participar en nada, yo no estoy ya en eso, hace días que vivo el presente y no voy a guiarme por lo que digan y comenten. Repito que Yulen y yo nos queremos, nos respetamos, y seguirá siendo así. Ahora seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender, que haya que buscar burlas, terceras personas o planes planificados, la vida es así y hay que asumirla como viene. Espero que con esto entiendas que quiero mantenerme al margen, y que quiero bailar, reír y disfrutar de la música porque la vida solo es una".

La influencer está viviendo una ruptura muy sonada mientras que Yulen se encuentra en Budapest, sin pronunciarse y participando en un campeonato de esgrima, Anabel Pantoja, lejos de quedarse en casa llorando, está haciendo auténticos planazos. Ha hecho las maletas y ha cogido un avión con destino Canarias. Ha decidido poner rumbo a la isla donde ha sido tan feliz para refugiarse en sus amigas. Una vez en Canarias, la prima de Kiko Rivera no ha querido perderse la oportunidad de acudir al concierto de Quevedo. Ha compartido varios videos en su perfil social de lo divertidísima que ha sido su noche. Ha cantado, ha bailado...¡Lo ha dado todo!. Además, Anabel está radiante. Ha acudido al recinto con un espectacular look con un top brillante.

Esta última semana, Anabel ha estado en boca de todos. La primera en reaccionar cuando se conoció la noticia sobre una posible ruptura en la pareja fue Belén Esteban ya que es amiga y confidente de la primera de Kiko Rivera: "Yo sé lo que le ha dicho Yulen a ella y en esta vida es mejor estar sola que mal acompañada. Lo único que le he aconsejado a mi amiga es que mire por ella misma y que sea feliz". En ningún momento quiso ni confirmar ni desmentir los rumores. La sobrina de la intérprete de Marinero de Luces hizo saltar las alarmas sobre una posible reconciliación tras compartir unas imágenes por el Día de la Mujer en su perfil social donde aparece besándose con el concursante de Supervivientes.

Según avanzaba la semana, el jueves nueve de marzo era el periodista de Sálvame Kike Calleja el que revelaba al público las palabras con las que el deportista puso punto y final a su relación. El comunicador asegura que el mismo día que Anabel volvió de Estados Unidos, donde estuvo haciendo las veces de ayudante de su tía, el esgrimista le explicó que no la había echado nada de menos y que se había dado cuenta que sus sentimientos por ella habían cambiado. Una confesión que habría roto por completo el corazón de la influencer sevillana. A estas duras declaraciones se le une los rumores que han empezado a circular sobre una posible infidelidad por parte del que fuese concursante de Supervivientes con la modelo Melania Puntas.

El viernes 10 de marzo, harta de las especulaciones, Anabel se pronunció por primera vez sobre este asunto. Lo hizo a través de un mensaje que le envió en pleno directo a su compañero Kiko Hernández: "Ojalá pueda explicarte, pero cuando te dejan cinco veces, la quinta ya no te afecta tanto. Con Yulen fue todo genial hasta que ya no fue. Con 36 años que tengo entenderás que ya no puedo estar llorando por alguien que ha decidió marcharse". De esta manera y de forma tajante cerraba las puertas a una posible reconciliación.

