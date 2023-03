Anabel Pantoja responde tajante a los rumores sobre una posible reconciliación con Yulen Pereira

Loading the player...

Anabel Pantoja está en boca de todos por su ruptura sentimental con Yulen Pereira. Tras un mes en Estados Unidos, donde ha acompañado a su tía Isabel Pantoja durante su gira, la influencer se enfrenta a uno de los peores momentos de su vida. Aún así, la colaboradora de televisión quiso dejar claro que se encuentra bien. Lo hizo a través de su compañero Kiko Hernández a quien envió un mensaje durante el directo de Sálvame: "Ojalá pueda explicarte, pero cuando te dejan cinco veces, la quinta ya no te afecta tanto. Con Yulen fue todo genial hasta que ya no fue. Con 36 años que tengo entenderás que ya no puedo estar llorando por alguien que ha decidió marcharse". Tras estas declaraciones, el pasado 9 de marzo y con motivo del Día de la Mujer, compartió un video en el que aparece besándose con el deportista. Unas imágenes que han hecho que saltaran todas las alarmas sobre una posible reconciliación. Al ser preguntada por la prensa sobre estos rumores, la sobrina de la intérprete de Marinero de luces ha sido muy tajante. ¿Quieres saber lo que ha contestado Anabel Pantoja sobre su posible reconciliación con Yulen Pereira? Dale al play y no te lo pierdas.

