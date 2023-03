Yulen Pereira se marcha a Buenos Aires tras su ruptura con Anabel: 'Todo listo para la siguiente aventura'

Yulen Pereira se ha marchado a Buenos Aires tras su ruptura con Anabel Pantoja. El esgrimista, que ha negado durante estas semanas que la relación se hubiera acabado por culpa de una infidelidad, ha dicho "adiós España" junto a una fotografía desde la T4 del aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez-Barajas minutos antes de viajar a Argentina. El que fuera concursante de Supervivientes además ha compartido con todos sus seguidores varias instantáneas más con los letreros de su destino y de su llegada a la capital ganadora del Mundial Qatar 2022: "Todo listo para la siguiente aventura guacho", ha escrito el deportista mientras esperaba sentado para coger el avión. A su llegada, Pereira también ha mostrado la bandera azul y blanca mientras ondeba con el aire, ha posado junto a sus compañeros de equipo y ha dejado claro lo cansado que estaba con su "mood" tumbado en el autobús.

VER GALERÍA

El planazo de Anabel Pantoja tras romper su silencio y confirmar su ruptura con Yulen Pereira

A principios del mes de marzo Yulen también viajó a Budapest (Hungría), donde quiso aclarar por primera vez varios puntos sobre la ruptura con Anabel y su supuesta nueva relación con una modelo. Pese al fin de la historia de amor con la sobrina de Isabel Pantoja, el deportista aseguró que se encontraba "bien" y que lo único que quería es que su expareja "fuera feliz". "No nos vamos a llevar lo malo. Nunca me vais a ver insultar a nadie ni criticar a nadie. Yo respeto a todos y solo pido que me respeten a mí y a mi ex. A mí todo esto me afecta. Son decisiones duras y momentos complicados. He vivido cosas que creo que no me merezco. Son cosas que me afectan y que son mentira", dijo a Sálvame.

El hijo de Arelys Ramos además expresó a Pipi Estrada, que viajó a Hungría para entrevistarlo, que entendía perfectamente el trabajo del programa pero pedía respeto por su familia. "He tenido que aguantar que digan que he sido infiel tres meses… Yo nunca he faltado el respeto a nadie. La gente me ha hecho daño sin conocerme. No he hecho nada a nadie", añadió muy decepcionado con los medios. Pero no solo eso, Yulen quiso dejar claro al reportero que "nadie es más que nadie y nadie es menos" porque "ni los malos son tan malos ni los buenos, tan buenos".

VER GALERÍA

Quién es Melania Puntas, la modelo con la que relacionan a Yulen Pereira

La noticia de la ruptura de Anabel Pantoja (36) y Yulen Pereira (27) pilló a todos por sorpresa. Y aunque ambos protagonistas están intentando hacer su vida desde que se anunciara su separación y no han querido decir mucho sobre el tema, Anabel aseguró hace unos días que no estaba tan preocupada como en otras ocasiones. "Cuando te dejan cinco veces, la quinta ya no te afecta tanto. Con Yulen fue todo genial hasta que ya no fue. Con 36 años que tengo entenderás que ya no puedo estar llorando por alguien que ha decidió marcharse. Me fastidia pero no puedo hacer nada más", diijo la influencer a Kiiko Hernández.