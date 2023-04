Yulen Pereira relata la noche de su ruptura con Anabel Pantoja: ‘Ella lloraba mucho y los dos estábamos destrozados’

A principios de marzo saltaba la noticia: Anabel Pantoja y Yulen Pereira rompían su relación. Desde entonces, mucho se ha hablado y especulado acerca de los motivos y de lo que sucedió entre los dos. Sin embargo, no ha sido hasta este viernes cuando el deportista se ha sentado por primera vez en un programa de televisión para relatar la noche de su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja. "Hay unos límites que se han sobrepasado ya: mi familia, mis amigos, mi expareja y yo. Me ha dolido tanto que nadie me defendiera, que creo que ha llegado el momento de defenderme", manifestaba rotundamente nada más entrar al plató de Viernes Deluxe.

Los motivos de la ruptura con Anabel

A pesar de haber vivido momentos "maravillosos" durante la relación, tal y como él aseguraba, llegó un momento en que la distancia, por los viajes del uno y del otro, los "empeoró": "Tuve momentos de dejadez que ella me achacó y yo al revés. Le decía, 'estás siendo muy controladora'. Fueron los momentos de esos últimos meses los que terminaron por separarnos", comenzaba relatando el esgrimista. Todo sucedió a la vuelta de una de esas travesías: "Fue muy duro. Ella llega de la gira, me ve y me da un abrazo. Estoy en casa, pero nos vamos a comer a un restaurante. Ella me nota frío, distante y me pregunta qué me pasaba", contaba. Yulen Pereira ha insistido en que "el cúmulo de cosas me hizo estar completamente alejado".

Mientras están comiendo en el restaurante, el deportista le confiesa que no está "cómodo", que no ve "futuro entre los dos" y que ella se merecía "una persona mejor" que él. A partir de ese momento, "los dos nos quedamos en shock, a mí no me salen las palabras, me quedo bloqueado", y añade que "es un momento muy incómodo para mí y no, no es un momento que quiera recordar mucho". Después de la cena, esa noche Anabel Pantoja le pide que se quede con ella: "Lloramos mucho, estábamos muy rotos. Ella me entendía a mí perfectamente. Por eso me duele terminar tan mal", añadía. Ante los comentarios de los colaboradores y la insistencia de la presentadora de cómo acabó aquel día, Pereira confesaba que "lo que pasó entre Anabel y yo esa noche fue una despedida muy dura y lo vamos a dejar ahí", zanjaba.

¿Infidelidad o no?

El propio Yulen Pereira ha respondido a todas las preguntas que tenían los colaboradores, entre las que destacaban un comentario que realizó acerca de la vergüenza que sentía de Anabel Pantoja: "La palabra no es vergüenza, es una situación incómoda", matizaba, explicando lo que sucedió en el viaje a Menorca. En el restaurante al que fueron a comer les dijeron que había carne y tan solo había sushi, algo que no le gustaba a la sobrina de Isabel Pantoja, dejando claro que "nunca han discutido por la comida". Entre más cuestiones, Yulen ha negado que le hubiera sido infiel y ha confesado que tan solo una vez sintió celos de Omar Sánchez, cuando Anabel le apoyó en Supervivientes públicamente.

El futuro de Yulen

En cuanto a los viajes que la pareja realizaba, el esgrimista ha asegurado que "habrá gente que se piense que he intentado aprovecharme. Siempre me ha molestado, pero lo tengo más que asumido". Antes de finalizar la entrevista, el ex de Anabel Pantoja ha negado que ahora le guste alguien, haciendo referencia probablemente a su cita con Katerina y su reciente amistad: "Ahora estoy centrado en mi deporte", sentenciaba.