El padre de Yulen Pereira defiende a su hijo: 'Yo le he visto llorar'

Manuel Pereira, padre de Yulen, ha vuelto a romper su silencio y ha justificado a su hijo tras sus últimas declaraciones sobre la ruptura con Anabel Pantoja. "Yo le he visto llorar, así de claro. Verlo sufrir es lo peor. Se han dicho falsedades muy muy graves, de juzgado de guardia, y él se ha callado, ha aguantado y ha esperado que alguna persona saliera a defenderle, que sabía que él no ha sido infiel nunca", ha dicho el entrenador sobre lo que ha vivido junto al exnovio de la influencer. Además, el padre del deportista ha asegurado que hay personas del entorno de la colaboradora de Mediaset que han "echado leña" a lo ocurrido, por lo que no cree que sea justo "destrozar su vida cuando no ha hecho nada de lo que se estaba diciendo".

Muy dolido con la situación que está viviendo su hijo en estos momentos, Manuel ha asegurado que no entiende por qué hay gente que quiere hacer daño a Yulen y hablar mal sobre la relación que ha tenido con Anabel cuando cree que las cosas que están contando no son verdad. "Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a casa y se me caen las lágrimas", ha revelado Pereira. Centrado en la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024, el esgrimiista ha hecho un parón en el camino y ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha desvelado los motivos reales del fin de su relación. "Sus celos me agobiaron", ha dicho. "Anabel me preguntaba: '¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono?'. Nunca le di motivos para que fuera celosa.", ha adimito el deportista, que además ha admitido que se fue alejando poco a poco de su pareja.

Además Yulen, que ha señalado que se siente culpable de no haber sabido querer a Anabel, ha confesado cómo su relación se enfriaba y perdía la ilusión. "Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel", ha admitido el deportista, que también ha confesado sus problemas de convivencia, ya que la sobrina de la intérprete de Marinero de luces ha sido la primera mujer con la que ha compartido casa. De hecho, el que fuera concursante de Supervivientes ha contado en el citado medio que no ha olvidado todavía la noche de su ruptura, cuando ella volvió de la gira norteamericana de su tía y tan solo 24 horas de que ambos pusieran rumbo a París.

Por su parte, Anabel, que ha confesado a sus amigos más cercanos que no le han gustado nada estas declaraciones y que "está hundida", se encuentra centrada en el trabajado y de cara a los medios ha asegurado que está contenta en este momento de su vida. "Estoy muy bien. Estoy súper feliz de estar trabajando, que es lo que me gusta, haciendo cosas que me molan y sobre todo aquí en Canarias", dijo la influencer en Sálvame.