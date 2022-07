El mensaje del padre de Yulen sobre el futuro del esgrimista

Yulen Pereira, que ha dejado clara su postura sobre su relación con Anabel Pantoja tras las declaraciones de su madre, no ha podido contener las lágrimas al escuchar a su padre, que ha llamado en directo a Supervivientes para hablarle sobre su futuro en el esgrima. Después de felicitarle por su cumpleaños, por su paso por Honduras y confesar lo orgulloso que está de su hijo, el progenitor del deportista ha querido dejar claro al esgrimista que se tiene que centrar en el deporte: "A partir de mañana nos vamos a poner para las olimpiadas. Sé que eres un deportista de muy alto nivel y quiero que vuelvas a demostrar que eres el mejor, el número uno, como siempre lo has hecho. Además tu federación te está esperando con los brazos abiertos, quieren que vuelvas y que les vuelvas a liderar", ha dicho Manuel Pereira, añadiendo que todos ellos quieren que llegue a lo más alto y consiga el oro olímpico. "Te esperamos, te quiero", ha continuado diciendo el padre de Yulen.

El esgrimista, que ha podido escuchar también de boca de su padre que es lo mejor que le ha pasado en la vida, "un hijo maravilloso" que ha llenado sus días "uno detrás de otro", ha confirmado a su padre que se va volver a centrar en el deporte que sabe que lo de la televisión es algo "efímero". "Esto acaba ya y mi sueño es mi sueño. No ha cambiado y no quiero que pienses que ha sido así. Solo quiero que estés orgulloso de mí y que voy a volver. Yulen sigue siendo Yulen y vamos a luchar para llegar a donde queramos y más. Tú como mi entrenador y como mi padre y yo como tu hijo y el deportista que has formado", ha expresado el concursante emocionado, dejando claro que no quería que nadie dudara de su compromiso con el esgrima.

No es la primera vez que el padre de Yulen Pereira se muestra preocupado por la dedicación de su hijo con el esgrima, deporte en el que quiere que su hijo triunfe, y la historia de amor que está teniendo con la sobrina de la intérprete de Marinero de luces. De hecho, hace unas semanas Manuel confesó que la relación con Anabel Pantoja no beneficiaba al esgrimista en el concurso. "No es que le afecte sino que no le ayuda. Mi hijo es un deportista y superviviente nato y quiere llegar hasta el final sin que nadie le ayude", dijo en Sálvame. Además, en el programa de Jorge Javier Vázques aseguraron que la participación del deportista en Supervivientes no había sentado nada bien a su equipo e incluso revelaron que el presidente de la Real Federación Española de Esgrima estaba muy enfadado con el participante porque en ningún momento les habían comunicado que iba a ir al reality hondureño. "Se enteraron por televisión cuando anunciaron su participación", explicó Pipi Estrada.

A pesar de que ahora el padre de Yulen haya contado que la federación está deseando que vuelva para ponerse al día e ir a por el triunfo en los Juegos Olímpicos, hace unas semanas que Arelys, madre del superviviente, confirmó en Sábado Deluxe que el equipo no estaba de acuerdo con la participación del esgrimista en Supervivientes y que tampoco aprobaban su relación con Anabel Pantoja, algo que explicaría la llamada tan directa de Manuel a su hijo en el plató del reality.