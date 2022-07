La reacción de Yulen al descubrir lo que piensa su madre de Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha regresado a España revolucionando el plató de Supervivientes. El esgrismista, que ha reconocido estar muy enamorado de Anabel Pantoja,no ha dudado en contestar a las declaraciones que hizo su madre sobre el futuro de la pareja. A pesar de que Arelys viajó hasta Honduras y mostró su apoyo a la historia de amor de su hijo con la colaboradora, lo cierto es que la progenitoria del deportista aseguró en Sálvame Deluxe que la pareja "no tenía química", que ella no era suficiente para su niño y que no la veía como la futura madre de sus nietos. "Mi madre es libre de hacer lo que ella quiera y de opinar lo que ella quiera. Igual que la de Anabel. Le tengo un respeto, para empezar porque es una madre. Con todo el respeto a mi madre, al que le tiene que gustar Anabel es a mí, al que besa Anabel es a mí y al que dice 'te quiero' es a mí", ha dicho tajante el 'superviviente'.

El deportista internacional ha explicado que no comparte la opinión de su madre y que no hay más que ver las imágenes de los dos juntos en el concurso para darse cuenta de lo mucho que se gustan y se quieren. Indignado con estas palabras, Yulen ha señalado que cada vez que ve a su chica en la televisión se le caen las lágrimas. "Ya hablaré con mi madre pero no creo para nada que Anabel vaya a cortarme las alas o a ser controladora. Creo que es una persona que me va a ayudar, nos vamos a ayudar muchísimo porque es alguien con mucha empatía", ha dicho el deportista, asegurando que su nueva novia le va a ayudar a crecer como persona y a ser todavía mejor en su disciplina.

Sobre el primer encuentro que tuvieron Arelys y Anabel en Honduras, el esgrimista además ha asegurado que lo que cree es que su madre y su novia necesitan "más tiempo para conocerse" y así mejorar la opinión que se han creado la una de la otra. La sobrina de la intérprete de Así fue dijo a su suegra lo mucho que su hijo hablaba de ella, las cosas que tienen en común entre las dos y lo mucho que le apetecía comer los platos que prepara en casa para toda la familia. "Yo estaba convencida de que te iba a ver en mi casa, se lo decía a mucha gente que lo tenía claro", dijo la madre durante su estancia en Honduras.

"Tienes un hijo que vale millones. Le tenga o no, lo quiero en mi vida siempre. Gracias por parirlo tú y Manuel", expresó entre gritos Anabel a Arelys, quien a pesar de mostrarse cariñosa con su nuera en un primer momento mintió en el polígrafo asegurando que estaba conforme con la nueva pareja se su hijo. De hecho, según las respuestas que dio la madre de Yulen, cree la prima de Isa Pantoja que se ha acercado a su hijo por su parecido físico Omar Sánchez, no le gustaría ir a Cantora a pasar un día en familia, no le gusta Isabel Pantoja como persona ni como cantante, cambiaba de canal cuando veía a la colaboradora porque gritaban mucho en Sálvame y considera que la prima de Kiko Rivera es poco para su hijo por no tener estudios universitarios como él, añadiendo que no ve futuro a la relación.