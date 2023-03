Yulen Pereira defiende a Anabel Pantoja de las críticas y revela cómo es su relación tras su ruptura

Loading the player...

Tras poner punto y final recientemente a su relación con Yulen Pereira, Anabel Pantoja está atravesando una etapa complicada. No solo por la ruptura, sino también por las críticas que ha recibido, que le hicieron estallar hace unos días: "Cuando decides callar, seguir adelante, intentar incluso disfrutar y por supuesto seguir,vivir sin tener que tener que justificarte, explicarte, dar razones o responder a las preguntas que te hacen por la calle, llega a ser una puñetera pesadilla", comentó entre otras cosas, compartiendo además unas imágenes en las que aparecía llorando. Pero ahora, a Anabel le ha surgido un inesperado defensor: su ex, Yulen, quien, además, ha contestado a la pregunta de si mantiene el contacto con ella. Dale al play y no te lo pierdas.

