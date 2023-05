Arelys, madre de Yulen Pereira, habla sobre la ruptura de su hijo con Anabel Pantoja: 'Él es más feliz sin ella'

Arelys Ramos, que ya se encuentra en España tras ser expulsada de Supervivientes después de haber sido nominada disciplinariamente, ha defendido a su hijo de las críticas que ha recibido tras su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja. La madre del esgrimista ha asegurado que Yulen es su vida y que, cuando él viajó hasta Honduras para contarle que lo había "pasado mal" con la separación de Anabel, a ella se le rompió el corazón. "Él es más feliz sin ella. Le tenía miedo", ha sentenciado la madre de Pereira en la revista Lecturas. Además, la concursante del reality de Telecinco ha añadido que la historia de amor del deportista y la influencer se ha acabado por culpa de la que fuera su nuera: "Sus celos asfixiaron a Yulen", ha dicho la exsuegra de la colaboradora de Mediaset.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja habla con ¡HOLA! tras romper con Yulen: ‘No creo que me haya sido infiel’

Hace tan solo unos días que Yulen se sentó por primera vez en el Deluxe para hablar sobre cómo había sido el día de la ruptura, un momento "muy duro" que sucedió justo cuando Anabel llegaba de la gira en la que había estado acompañando a su tía Isabel Pantoja. "Es verdad que todos esos tres meses que pasaron estábamos más distanciados los dos, no era nada premeditado, no estaba pensado. Fuimos a comer a un restaurante y ella me notaba frío, me notaba distante y era la realidad", dijo el deportista, que tenía claro que "un cúmulo de cosas" era lo que le había mantenido alejado de la influencer. "Le dije que ya no veía futuro entre los dos y que no estábamos como antes, que ella se merecía a alguien mejor a su lado", contó.

Yulen también expresó en el programa presentado por María Patiño que tanto él como Anabel no pararon de llorar en ese momento, aunque fue la prima de Kiko Rivera la que se quedó completamente "en shock". "No quiero recordarlo mucho ni darle muchas vueltas. No fue cómodo. Dejar a una pareja no es bonito. Siempre le he pedido perdón por las maneras. Sé que no está bien dejar a alguien en un restaurante. Lo he hecho mal, pero ha sido como lo he sentido", comentó el esgrimista, emocionado al relatar la ruptura.

VER GALERÍA

Los motivos de la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja contados por él mismo

Pereira también confesó que no se veía "dando el 100%" ni "centrado" en la relación, aunque también le dijo a Anabel que la veía "distante" y que creía que ella tampoco estaba igual. "Ella sí quería seguir, quería cambiar para no tener las discusiones que teníamos", explicó Yulen, que además aseguró que nunca han tenido "mal rollo" y que todo lo relacionado con aquella noche ha sido "muy duro".