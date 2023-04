Yulen Pereira vuelve a 'Supervivientes' y le cuenta a su madre que ha roto con Anabel Pantoja

Yulen Pereira (27) ha viajado hasta Honduras para darle una sorpresa a su madre, Arelys. Nada más verse, el esgrimista se ha fundido en un largo abrazo con su progenitora. Llena de emoción por este inesperado reencuentro, la aventurera no ha podido evitar preguntar a su vástago sobre cómo se encuentra después de tantas semanas separados. "Todo está bien. Tú no te preocupes por nada que lo estás haciendo genial", comenzaba explicando el deportista en tono tranquilizador.

Sin embargo, el espadachín ha terminado por contar a su madre toda la verdad sobre su nueva situación sentimental. "Bueno, hay algo que no está bien. Anabel y yo ya no estamos juntos. Fue hace un mes, pero los dos estamos bien". Una noticia que ha dejado sorprendida a Arelys que no podía creerse lo que estaba escuchando. "Lo siento muchísimo y me duele mucho. Entiendo que ya me darás tus explicaciones y que podré hablar con Anabel, pero me duele bastante tener que escuchar esto aquí".

Yulen también ha tenido la oportunidad de hablar de su reciente soltería con Asraf Beno, prometido de Isa Pantoja con el que el esgrimista ha forjado una estrecha amistad. Al igual que Arelys, el cuñado de Kiko Rivera se ha mostrado triste por la ruptura, ya que él pensaba que la expareja tenía un largo futuro por delante. "¿De verdad? Me has dejado con los pelos de punta. Me da pena porque os he visto siempre muy bien,congeniabais muy bien y estabais ilusionados".

Precisamente, fue en las paradisíacas playas de los Cayos Cochinos donde comenzó la historia de amor de la sobrina de Isabel Pantoja con Yulen Pereira. Un idilio que pudo resistir las condiciones extremas del reality show, pero que, según el deportista, se quebró ante los celos de la influencer sevillana. "Me agobió. Nunca le di motivos para que fuera celosa. Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo", confesaba en una reciente entrevista con la revista Lecturas.

Una situación complicada para el esgrimista, que, poco a poco, sentía que la llama se apagaba. Finalmente, cuando la excolaboradora de Sálvame volvió de Estados Unidos, le comunicó que había tomado la decisión de poner punto y final a su noviazgo. Ahora, Yulen quiere volver a recuperar la sonrisa volcándose por completo en su trabajo y con una meta clara en mente: llegar lo mejor preparado posible a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Anabel, por su parte, continúa completamente alejada de la televisión. Se refugia en su familia, amigos y también ha declarado que está recibiendo ayuda de un profesional de la salud mental. Además, se encuentra en pleno rodaje de una serie documental en la que irá contando algunos de los aspectos más desconocidos de su vida a través de los lugares que más le han marcado.