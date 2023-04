El consejo que Anabel Pantoja sigue para superar su ruptura con Yulen Pereira Acompañada por su madre, ha estado disfrutando de la Semana Santa sevillana y no ha podido evitar emocionarse

Anabel Pantoja ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Desde que volvió de su viaje al otro lado del charco, donde estuvo acompañando a su tía Isabel en su gira americana, ha protagonizado numerosos titulares con motivo de su ruptura con Yulen Pereira. Pero ahora, ha llegado el momento de relajarse disfrutando de una de las festividades que más le gustan. Anabel está viviendo con emoción la Semana Santa sevillana. En el Lunes Santo, no se ha perdido el paso de la procesión de San Gonzalo y no ha podido evitar emocionarse. Además, ha revelado la recomendación que le ha dado su psicóloga con respecto a su expareja. Dale al play y no te lo pierdas.

