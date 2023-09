Así vivió Anabel Pantoja, desde dentro, el esperado concierto de su tía Isabel en Sevilla

Loading the player...

La gira de Isabel Pantoja con motivo de su 50 aniversario en el mundo de la música ha dado el pistoletazo de salida en Sevilla, su tierra natal. Un concierto muy esperado en el que no estuvo con sus hijos, pero sí con su inseparable sobrina. La propia Anabel Pantoja ha compartido algunos momentos de ese día, mostrando cómo se vive, desde dentro, un concierto de Isabel. "Os dejo momentos de mi trabajo para los que me preguntáis que hago en un día de concierto, todo no está grabado", ha comentado junto a algunas fotos y vídeos. Anabel, además, ha dedicado unas bonitas palabras a su tía. Dale al play y no te lo pierdas.

