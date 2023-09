La apoteósica noche de Isabel Pantoja en Sevilla con declaración de intenciones, sin sus hijos pero con una invitada muy especial

Isabel Pantoja ha regresado a Sevilla por la puerta grande. Este sábado 23 de septiembre, alrededor de las 21:30 horas, la tonadillera se subía al escenario del Estadio de La Cartuja de Sevilla en el primer concierto de su gira 50º aniversario. Arropada por una maravillosa orquesta y miles de fans, la artista deslumbró en una noche cargada de emociones. Hubo varios momentos en los que sus ojos se llenaron de lágrimas, por ejemplo cuando interpretó la mítica canción Era mi vida él. Otro de los momentos más especiales de la velada fue cuando la artista llamó a Shirley Bassey al escenario para interpretar uno de sus temas. Recordemos que ambas coincidieron hace unos meses en el Baile de la Rosa. Isabel es gran admiradora de la cantante inglesa, y ha versionado una de sus canciones: Esta es mi vida (This is my life).

La tonadillera vivió una noche con los nervios a flor de piel, ya que llevaba seis años y tres meses sin subirse a un escenario en su tierra. Como es habitual en ella, Isabel cautivó al público con su vestuario, en el que destacaba un precioso top dorado con escote barco a juego con una falda amarilla con flores bordadas en tono coral. La intérprete de temas tan emblemáticos como Marinero de luces, Francisco alegre, Veneno o Enamórate, conectó desde el primer segundo con su público, que no paró de corear su nombre y de lanzarle piropos.

Visiblemente emocionada, interpretó sus míticas canciones para rememorar todos sus años dedicados a la música: Marinero de luces, Pensando en ti, Hoy quiero confesarme, Yo soy esa, Virgen del Rocío (con un mar de luces de móviles iluminando la grada), Nací en Sevilla, Se me enamora el alma o Caballo de rejoneo. También hacía toda una declaración de intenciones al cantar el tema A pesar del tropezón, sacando todo su rabia y toda su energía con la siguiente estrofa: "Ya lo ves a pesar del tropezón no estoy caída y aquí voy caminando nuevamente por la vida. Ya lo ves a pesar de tu traición y el desengaño aquí estoy, y es verdad que ningún mal dura cien años".

Uno de los momentos más anecdóticos de la noche fue cuando tuvo un problema con su vestido y llamó al escenario a Anabel Pantoja. Su sobrina, que en todo momento estuvo pendiente de su tía, también le ayudó con un problema que tuvo la cantante con su auricular, que durante las primeras canciones le hizo llevarse la mano a su oído derecho en varias ocasiones para intentar escuchar mejor: "El directo es lo que tiene, que aquí no viene nada de nada grabado". Quienes no estuvieron en el concierto de Sevilla fueron los dos hijos de la cantante: Kiko Rivera e Isa Pantoja, que se casa el próximo 13 de octubre con Asraf Beno.

A través de su perfil público, tanto la artista como Anabel Pantoja han compartido sus momentos más íntimos. Por ejemplo, cuando estaban llegando al escenario en su buggy. Un instante en el que la cantante quiso santiguarse, rezar a la Virgen del Rocío y acordarse de su madre para que la protegiesen durante su actuación. Eso sí, el gran momento de la noche fue cuando se volvió a reencontrar con su "querida" Shirley Bassey e interpretó su tema This is my life, Esta es mi vida en español: "Para mí fue un sueño. Un sueño poder cantarla, a mi estilo y a mi forma. Gracias a su intérprete original, una estrella mundial, una artista, una gran cantante y una maravillosa persona que me dio la sorpresa de que venía a verme aquí a Sevilla, a mi tierra y yo no sé cómo agradecérselo. Aquí está esta noche nada más y nada menos que la señora Shirley Bassey".

Tras estas sentimentales palabras, la cantante británica se acercó al escenario. Un instante en el que ambas artistas se cogieron de las manos y se demostraron el gran cariño y admiración que se tienen mutuamente. Se conocieron el pasado mes de marzo en el Baile de la Rosa donde compartieron mesa y se lanzaron a cantar a dúo la canción de Bésame mucho. La artista británica es toda una leyenda de la música a sus 86 años. Es mundialmente conocida por ser la intérprete que más veces ha cantado un tema para una película de James Bond. En concreto, interpretó las canciones de ‘Goldfinger’, ‘Moonraker’ y ‘Diamantes para la eternidad’.

