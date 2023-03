Quién es Shirley Bassey, la artista británica con la que Isabel Pantoja compartirá mesa en el Baile de la Rosa La cantante española grababa en 2020 una canción, 'Esta es mi vida', que versionaba la mítica 'This is my life' de Bassey

Loading the player...

Esta semana, Isabel Pantoja concedía una exclusiva a ¡HOLA! tras 4 años de silencio donde podíamos ver a la artista deslumbrante. La cantante sevillana sorprendía a todos desvelando que asistirá al Baile de la Rosa en Mónaco y compartirá mesa, nada más y nada menos que, con Shirley Bassey. La artista británica es toda una leyenda de la música a sus 86 años. Es mundialmente conocida por ser la intérprete que más veces ha cantando un tema para una película de James Bond. En concreto, interpretó las canciones de ‘Goldfinger’, ‘Moonraker’ y ‘Diamantes para la eternidad’. ¿Sabías además que uno de sus grandes éxitos This is my life ha sido versionado por Isabel Pantoja en su canción Esta es mi vida? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Los 8 momentazos de la gira norteamericana de Isabel Pantoja que llega a su fin en Puerto Rico

- Isabel Pantoja echa la vista atrás, desde Cantora, y comparte el vídeo más divertido de su gira americana

- Isabel Pantoja: se cumplen 35 años del concierto que la convirtió en leyenda y que presidió la reina Sofia