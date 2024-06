La familia Pantoja crece: esta es la nueva generación en el clan de la artista

El embarazo de Anabel Pantoja ha llenado de alegría a amigos y familiares de la colaboradora, que cumple así uno de sus mayores deseos: formar una familia. La sobrina de Isabel Pantoja, que el pasado fin de semana subía al escenario con su tía en el Teatro Romano de Mérida para protagonizar otro de sus divertidos bailes para las redes sociales, será madre por primera vez con David Rodríguez. Se conoció precisamente la pareja gracias a la artista, que ejerció de involuntaria celestina entre su sobrina, de 37 años, y su fisioterapeuta, de 26. Anabel, que está ya de cuatro meses de gestación, ha contado en Lecturas que a finales del pasado año ya se quedó embarazada, aunque perdió el bebé al poco tiempo. Por eso la llegada de este niño o niña, la colaboradora aún no ha desvelado el sexo, es tan especial.

Aumenta así la familia Pantoja pues Isabel ejercerá seguro de orgullosa tía abuela, dada la buena relación que tiene con su sobrina, que se ha convertido en su mano derecha. Anabel la acompaña a sus conciertos y ejerce de asistente personal, reflejando en sus perfiles los viajes que hacen juntas. Tal vez la llegada de este nuevo bebé suponga un acercamiento familiar, pues la relación de la cantante con sus hijos, y por tanto con sus nietos, es bastante distante desde hace un tiempo.

Con Kiko Rivera, su hijo mayor, hace ya años que no tiene una relación fluida. Unas duras declaraciones del DJ en 2021 empañaron la que hasta entonces parecía una relación del todo cercana y desde entonces se han sucedido diversos encuentros y desencuentros entre madre e hijo. Actualmente no tienen contacto y por tanto la artista no ve a los tres hijos del músico: Francisco, el mayor, de 11 años, fruto de la relación de Kiko y Jessica Bueno; Ana, de ocho años, y Carlota, de seis, nacidas de su matrimonio con Irene Rosales. El primero vive en Bilbao con su madre, aunque pasa las temporadas que le corresponden con su padre en Andalucía, donde reside el músico con sus niñas. Isabel no fue por ejemplo a la celebración de la comunión de Francisco en la que sí estuvieron su hijo y su nuera.

La cercanía que mantenía con su hija Isa también se ha ido enfriando con el paso del tiempo. En los últimos meses, la colaboradora reconocía que una de las cosas que más le dolía es que su madre no viera a su hijo Alberto, de diez años, nacido de la relación de Isa y Alberto Isla. Tampoco Isa mantiene contacto con su hermano Kiko tras los duros cruces de comentarios que se han dedicado en los últimos años. Isabel Pantoja no estuvo en la comunión de su nieto ni en la boda de su hija con Asraf Beno, a la que sí acudió Anabel. Las primas no se llevan mal (quizá en los últimos meses se hayan distanciado un poco) y muestra de ello es el mensaje de felicitación que dejó Asraf en los perfiles de Anabel, felicitándola por su próxima maternidad. "Qué bonito. Muchísimas felicidades a los dos" escribe.

Quién sabe si la llegada de este pequeño acercará a la familia otra vez y logrará firmar una paz que en estos últimos años ha sido imposible de alcanzar.