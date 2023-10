Anabel Pantoja cuenta cómo ha sido la boda de su prima Isa y Asraf Beno: 'He llorado y he reído mucho'

Anabel Pantoja no ha fallado a su prima Isa y lo ha dado todo en el día de su boda. Este viernes 13 de octubre, la hija de Isabel Pantoja se ha casado con su pareja Asraf Beno. Tras cinco años juntos, y después de haber pospuesto este gran día en varias ocasiones, se han dado el 'sí, quiero' en la ciudad de Sevilla. A pesar de las importantes ausencias como la de su madre y su hermano Kiko Rivera, la sobrina de la tonadillera ha vivido con muchísima ilusión el enlace de su prima.

“Me lo he pasado súper bien. He llorado, he reído, he bailado muchísimo, sobre todo con la familia de Asraf. Me han encantado los primos, los hermanos, los amigos... Todo súper guay. Hemos fusionado su cultura con la nuestra”, ha escrito Anabel Pantoja, mostrando la felicidad que sentía por haber compartido este momento crucial junto a su prima y la familia del modelo. A pesar de no haberla visto en la entrada, la influencer no ha dudado en contar los detalles del enlace a su salida: “No he cogido el móvil, ha sido maravilloso. Mañana os cuento todo, ha sido mágico”, ha continuado añadiendo al ritmo de Quevedo y Bizarrap.

Anabel Pantoja lo ha dado todo en la pista de baile. Tanto es así que abandonaba el municipio sevillano en zapatillas deportivas, “así se acaba una boda. Eran muy cómodos, pero necesitaba bailar. He bailado por bulería, reggaeton, tecno…”, ha comentado en su perfil público. Lo que no ha desvelado, y sigue siendo un misterio, es si ha disfrutado de este día sola o, por el contrario, lo ha hecho acompañada de su novio David.

El look de invitada de Anabel Pantoja para este día tan especial

Para esta ocasión tan especial, la influencer ha optado por un diseño de Rocío Osorno: un elegante vestido blanco y negro de escote asimétrico con una imponente abertura lateral, que casaba a la perfección con la silueta de la sobrina de Isabel Pantoja. El diseño, además, incorporaba un lazo en el hombro izquierdo, que hacía una especie de capa, aportándole así movimiento al look. Como complementos, la colaboradora ha lucido un bolso clutch rígido en color negro, con detalles dorados, y unos stilettos metalizados en color dorado con tacón alto. Respecto al look beauty, ha optado por un estilo clásico pero elegante. Además, ha apostado por uno de sus peinados más recurrentes: una coleta alta, mostrando así su rostro, en el que han predominado los tonos tierra. Como buena creadora de contenido, la prima de Kiko Rivera mostraba en sus redes sociales su estilismo a sus más de 1,7 millones de seguidores, casi al inicio de la noche.

Los invitados de lujo de Isa Pantoja

A pesar de las grandes ausencias de su madre y su hermano Kiko Rivera, Isa Pantoja ha estado acompañada de grandes rostros conocidos y amistades cercanas. Jorge Javier Vázquez, el padrino de la novia, fue uno de los primeros en llegar a la Hacienda, mostrando su emoción por el papel que iba a desempeñar. Además, también acudieron compañeros de profesión, entre los que se encontraban, Carmen Borrego, Alexia Rivas, Mónica Hoyos, Rosa Valenty, Liz Emiliano, Raúl Castillo, entre muchos otros.