Isa Pantoja desvela los detalles de su boda secreta con Asraf Beno antes de la gran celebración

Isa Pantoja dice que aún no se ha acostumbrado a ser la mujer de Asraf Beno, pero es normal, pues tan solo han pasado 24 horas desde que se dieran el ‘sí, quiero’ en una notaría de Fuenlabrada. "Aunque me suene raro ya somos marido y mujer" decía la hija de Isabel Pantoja dando a conocer que habían contraído matrimonio tres días antes de su esperada gran celebración este 13 de octubre en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.

- Isa Pantoja explica cuáles han sido los retoques que se ha hecho en la cara para casarse

- Conoce a la familia de Asraf Beno, marido de Isa Pantoja

Emocionada por todo lo que ha pasado, pero más aún por lo que está por llegar, Isa entraba en directo en el programa en el colabora, Vamos a ver de Telecinco, para compartir con sus compañeros sus primeras impresiones tras abandonar la soltería. "Para mi nada ha cambiado" señalaba la influencer.

Sin poder borrar la sonrisa de su cara, la hija de Isabel Pantoja, quien está apurando estas últimas horas para dar las últimas pinceladas a la gran fiesta de su enlace, ha explicado que fue un enlace muy rápido, aunque no por ello, ella estaba menos nerviosa. "Yo estaba normal, pero de repente comenzaron a sudarme las manos cuando me tocaba decir el 'sí, quiero' porque me afloraron los nervios al darme cuenta de que era el momento" confesaba la influencer.

Su hijo Albertito como testigo

"Estuvimos acompañados por mi amiga Sonia Sánchez, por mi hijo Albertito y por la madre de Asraf. Ellos fueron los testigos de la boda" declaraba Isa, quien tras el enlace ha señalado que se fueron a casa de Asraf a desayunar junto a su familia. “Fue un día muy normal, pero la verdad es que estoy muy muy contenta” admitía Isa.

Matrimonio en gananciales

La influencer, que recibió de su suegra una cadenita como recuerdo de este día tan especial, ha develado que se ha casado "en gananciales" y que todavía no lleva su anillo de casada porque prefieres esperar al "día de la celebración” para lucirlo. En cuanto a que es lo que espera de ese día, la influencer parece tenerlo claro. "Las cosas que se preparan tanto nunca son tal y como uno piensa" señalaba Isa.

“Yo he puesto toda mi intención y todas mis ganas, así que espero que a gente este a gusto, este cómoda y este feliz por estar con nosotros, pues las personas que van es porque quiero que estén ahí y quiero que disfruten porque para mí es un día muy bonito y voy a intentar no pensar en cosas malas” añadía.

- El motivo por el que Ana Rosa Quintana no acudirá a la boda de Isa Pantoja

- Jorge Javier Vázquez desmiente rotundamente los últimos rumores y confirma que sí será el padrino de Isa Pantoja

La gran ausencia de su madre

Y es que, aunque la colaboradora sabe que será inolvidable, también sabe que será un día triste debido a las ausencias, entre ellas, las de su madre y la de su hermano, Kiko Rivera. "No he recibido ningún mensaje de mi madre, no tengo ningún tipo de comunicación con ella" declaraba Isa. A pesar del distanciamiento, la influencer ha señalado que le hubiera encantado poder haber compartido con ella algunos minutos antes de su enlace. "Me gustaría que mi madre estuviese conmigo el día de mi boda, pero me habría valido con verla unos días antes" declaraba con tristeza.