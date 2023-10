De las sonadas ausencias a la figura de Jorge Javier como padrino, todos los detalles de la boda de Isa Pantoja

Isa Pantoja (27) ya ha comenzado la cuenta atrás para su boda con Asraf Beno. “Quedan cinco días”, ha escrito la influencer en su perfil público junto a una fotografía en la que aparece de lo más sonriente. Este enlace se celebrará el viernes 13 de octubre a las seis de la tarde en la Hacienda Al-Baraka de Sevilla. Aunque la colaboradora televisiva se ha guardado ‘ases’ bajo la manga para sorprender a sus invitados, son muchos los detalles que ya conocemos de su gran día. A continuación, los repasamos todos.

Una lista de invitados con grandes ausentes

Isa ha explicado en varias ocasiones que quiere que la jornada sea lo más tranquila y feliz posible. Por ello, en la lista de 200 invitados no figuran ni Kiko Rivera, puesto que la influencer no tiene ningún tipo de relación con su hermano mayor desde hace varios años; ni los hermanos Manuel Cortés y Alma Bollo, que tuvieron numerosos enfrentamientos con Asraf en Supervivientes.

La gran incógnita se cierne sobre Isabel Pantoja. Aunque la cantante ha recibido la invitación, su asistencia no está confirmada. Un tema delicado con el que Isa no se ha mostrado muy esperanzada. “No sé todavía si va a venir, pero no lo creo. Si esa es su decisión la respeto, pero no me daría igual porque me encantaría que estuviese conmigo”, declaró con cierta tristeza en el mes de agosto durante una intervención en el extinto El Programa de Ana Rosa. Quiénes sí estarán a su lado son su querida prima Anabel y su niñera Dulce.

Un padrino muy mediático

Isa llegará al altar del brazo de Jorge Javier Vázquez. La joven tiene una relación muy estrecha con el presentador y no dudó en lanzarle la petición en pleno directo al terminar una entrevista en Sálvame Deluxe. A pesar de que el maestro de ceremonias no se encuentra en su mejor momento profesional tras la cancelación de Cuentos Chinos, no dudó en recoger el guante. “Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no vas a sufrir ningún rechazo. Haz lo que quieras”.

Los looks de la novia

Como la mayoría de las novias, uno de los secretos que Isa está atesorando con más cariño son los vestidos que llevará. Eso sí ha explicado que son dos estilismos completamente distintos entre sí para ajustarse al protocolo y necesidades de cada momento. Concretamente, definió el primer look como “clásico y elegante” y el outfit del cóctel como “atrevido y cómodo para bailar”.

Diferentes guiños a Marruecos

Asraf es original de Marruecos, lugar que la pareja estuvo visitando este verano en su preluna de miel. Por ello, habrá diferentes guiños a la cultura del novio en la ceremonia civil y en la fiesta posterior. Precisamente, la Hacienda Al Barak, situada en la carretera que une Utrera con Dos Hermanas, tiene una arquitectura y decoración que recuerda al país africano.

Las alianzas de compromiso

Isa y Asraf participaron de manera activa en el diseño y creación de sus alianzas de compromiso, tal y como se puede observar en un vídeo que la tertuliana compartió en su muro hace escasos días. Se tratan de dos sencillos anillos dorados de la firma madrileña de joyería artesanal Nicols.

