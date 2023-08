¿No va a ir Isabel Pantoja a la boda de su hija? Isa responde a los rumores

Este lunes, Antonio Rossi compartía en El Programa del verano una triste noticia que empaña la boda de Isa Pantoja: la cantante no tiene pensado asistir al enlace de su hija pequeña. Esta información ha causado mucho revuelo y desde el espacio de Telecinco se han puesto en contacto con la joven influencer que ha reconocido que no tiene muchas esperanzas de que su madre esté junto a ella en este día tan especial. “No sé todavía si va a venir, pero no lo creo. Si esa es su decisión la voy a respetar aunque no me daría igual porque me encantaría que estuviese conmigo”.

De la misma manera, la tertuliana televisiva ha declarado que le gustaría encontrarse en las próximas semanas con la artista andaluza para darle su invitación y también charlar sobre su paso por el altar. “Espero reunirme con ella pronto, cuando esté disponible. No le he dado la invitación porque me hace ilusión entregársela en mano, pero ella ya sabe de sobra que está invitada porque es mi madre”.

Los colaboradores presentes en plató han puesto en duda que la relación de Isa y la intérprete de Marinero de luces sea tan fluida como ella pretende hacer ver al público. Algo que la hermana de Kiko Rivera ha negado rotundamente. “Mi madre es alguien super importante para mí, le tengo mucho respeto y no tengo nada que reprocharle”. Igualmente, ha explicado que no da más detalles sobre sus encuentros para protegerse. “Desde hace meses, no voy a decir si nos vemos o hablamos porque se me ha criticado mucho por ello”.

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno tendrá lugar el 13 de octubre por la tarde en Sevilla. Será una ceremonia civil que comenzará a las seis y media de la tarde y en la que unas 200 personas serán testigos del ‘sí, quiero’ de la flamante pareja. Tal y como confesó la concursante de Gran Hermano VIP 6, durante toda la ceremonia y fiesta posterior habrá diferentes guiños a la cultura marroquí del novio.

Isa llevará dos vestidos diferentes. El primero de ellos lo ha definido como “clásico y elegante” y el segundo más atrevido y cómodo para el baile. En la lista de invitados no figuran ni Kiko Rivera ni los hermanos Manuel Cortés y Alma Bollo, con los que el modelo tuvo numerosos problemas en Supervivientes. Quién sí espera que estén presentes son su querida prima Anabel, su niñera Dulce y el presentador Jorge Javier Vázquez, al que ha pedido que sea su padrino.

