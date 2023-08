Isa Pantoja desvela si le gustaría ser mamá con Asraf Beno y da nuevos detalles sobre su boda

Comienza la cuenta atrás para que Isa Pantoja y Asraf Beno se den el 'sí, quiero' el próximo 13 de octubre en la Hacienda Al-Baraka, situada entre las poblaciones de Alcalá de Guardaria y Dos Hermanas de Sevilla. Una fecha muy especial para la pareja, que ya tiene casi todo organizado. Desde las invitaciones hasta el vestido de novia. La hermana de Kiko Rivera ha querido compartir a sus seguidores, a través de su perfil público, algunos nuevos detalles de su enlace e incluso ha desvelado si quiere volver a ser madre.

Isa Pantoja da más detalles de su boda con Asraf Beno y desvela si su madre tiene o no la invitación

La colaboradora de televisión ha escrito que una de las preguntas que más le repiten una y otra vez, es si quiere volver a ser mamá o como ella ha dicho, tener un "miniAsraf". Una cuestión a la que de momento, ha confesado, que no tiene respuesta: "No lo he pensado como un paso que tengo que dar después de la boda. Pero nos gustaría cuando tenga que ser". Uno de los mayores enigmas es cómo será el vestido que lleve la hija de Isabel Pantoja. Una pregunta, que ha contestado muy tajante, ya que tiene muy claro que se va a vestir "de novia tradicional". Siendo este el único detalle que ha dado sobre este tema, ya que como ha asegurado "es su secreto mejor guardado".

Las imágenes de la 'preluna' de miel de Isa Pantoja y Asraf Beno en Marruecos antes de su boda

Eso sí, a pesar de lo próxima que está la fecha de su boda, la hija de Isabel Pantoja ha confesado que de momento no está muy nerviosa: "Ahora no mucho porque es agosto y está todo más parados. Pero en septiembre voy a flipar" e incluso ha contado que en septiembre le tocará viajar mucho a Madrid:"estaré de aquí para allá, y eso lo llevo bastante mal". Lo que ya tiene finalizado, es la entrega de las invitaciones, que cuentan con un estilo bastante sobrio y con los nombres de los novios en letra cursiva en la cabecera, comenzando con el de ella primero, tanto en español como en árabe, la lengua materna de Asraf: "Todos los invitados la tienen por PDF y en físico. Estoy haciendo otra ronda de envíos. Así que esta semana termino con eso".

Isa Pantoja, al límite: sufre un problema de salud y anuncia medidas legales contra sus ‘haters’

La novia de Asraf Beno también ha revelado a qué personas de su familia ha invitado: "Yo solamente he invitado a mi madre y a mi prima Anabel", confesaba. Esto implica haber dejado fuera a muchos familiares de la lista, incluido su hermano Kiko Rivera del cual no se ha querido pronunciar. Su progenitora y su prima son las personas más cercanas y con las que, a día de hoy, mantiene una gran relación. "Espero que venga mi madre porque son momentos en la vida muy especiales", señalaba en El programa del verano. Además, Isa Pantoja contó si ya le había dado la invitación o no a la artista: "Todavía no se la he dado porque no está aquí y estoy esperando para poder dársela en persona", respondía, ya que el pasado 2 de agosto -día de la celebración del cumpleaños de la cantante- no se encontraba en Cantora, por lo que no pudo verla.

El emocionante reencuentro de Isa Pantoja y Asraf Beno en 'Supervivientes'