Isa Pantoja, al límite: sufre un problema de salud y anuncia medidas legales contra sus ‘haters’

Isa Pantoja no está atravesando su mujer momento. Ayer, la influencer y colaboradora tuvo que ausentarse del plató de Supervivientes donde acude cada semana a defender la participación de su novio, Asraf Beno, en el concurso, y todo ello debido a un problema de salud que le ha llevado a acabar en urgencias. "Lamento no poder ir hoy a Madrid. Estoy intentando recuperarme pero he tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar", explicaba la hija de Isabel Pantoja a sus seguidores. "Lo fui alargando por centrarme mucho en Supervivientes y no fui al facultativo que corresponde” añadía Isa.

Tras su paso por el hospital, la hermana de Kiko Rivera ponía rumbo a su casa para guardar un poco de reposo antes de retomar sus compromisos profesionales tras unos días demasiado intensos, pues además de este problemilla de salud que le ha obligado a echar el freno, Isa ha anunciado que tiene pensado tomar medidas legales contra los insultos y graves acusaciones que está recibiendo, en parte por defender la participación de su pareja en el reality de supervivencia, el cual no ha estado exento de polémica debido a los enfrentamientos que ha protagonizado con algunos de sus compañeros.

"A partir de ahora voy a tomar medidas legales por los tweets que he ido recopilando hacia mi. En cuanto a Asraf tendrá que ser él quién actúe ante las calumnias que se han difundido por aquí. Ojo, en cosas denunciables, no en hacer críticas sobre un concurso'' escribía Isa en su perfil de Twitter. "Mientras, voy a utilizar mis redes para exhibir todos los comentarios que he ido capturando. Yo ya he condenado venga de quien venga ese tipo de tweets. Repito vengan de quien vengan. ¿Y tú?", añadía la colaboradora.

El reciente enfrentamiento en Supervivientes de de su novio con la concursante Adara Molinero con la que se llevaba bien al principio del reality no ha hecho nada más que avivar el fuego, haciendo que muchos de los fans de Adara recurrieran a las redes sociales para criticar a Asraf Beno y, por consiguiente, a su defensora, Isa Pantoja. Aun así, la hija de la cantante ha reconocido que poco a poco va retomando el vuelo y que sus problemas de salud poco o nada tienen que ver con estos disgustos.

"Estoy mejor. Con lo que me recetó el médico de urgencias espero poder ir mañana a mi programa (El programa de Ana Rosa) y a los demás que me corresponden esta semana", señalaba Isa. "No tiene nada que ver con el estrés de estos días".