Isa Pantoja aclara cómo es su relación con sus suegros

Isa Pantoja (27) no puede estar más ilusionada con su próxima boda con Asraf Beno (27), que se celebrará en otoño en Andalucía. Sin embargo, hace tan solo unos días, unos vecinos de la tertuliana televisiva aseguraban en Sálvame que los padres del concursante de Gran Hermano VIP no estaban de acuerdo con que su hijo pasase por el altar con la benjamina de Cantora, tanto por su mediático trabajo como por el hecho de que fuese madre con otro hombre. Una información que la hermana de Kiko Rivera ha desmentido rotundamente.

VER GALERÍA

"Con mi familia política estoy bien. Tengo relación con todos ellos y me llevo bien con ellos", aseguraba esta misma mañana en El programa de Ana Rosa donde colabora habitualmente. Así mismo, señalaba que no conocía a las personas que habían ido al espacio de entretenimiento de Jorge Javier Vázquez a dar esos falsos testimonios. "No sé qué vecinos son, solamente hay una persona y no es mi vecina por lo que tengo entendido".

VER GALERÍA

Isa Pantoja responde a Junco tras la tensión familiar que se vivió en el último adiós a Bernardo Pantoja

De la misma manera, confesaba que sus suegros siempre se han portado muy bien con su niño, Alberto (10). "Yo he estado en esa casa y mi hijo también ha estado en esa casa, se ha quedado a dormir cuando yo no podía porque estaba en un reality show, le han cuidado genial y no tenemos ningún problema con ellos". Además, ha pedido respeto por los progenitores de Asraf, ya que ellos son personas anónimas que se quieren mantener al margen de cualquier tipo de conflicto o polémica. "No han hablado ni van a hablar nunca".

VER GALERÍA

Finalmente, se ha dirigido hacía todos 'haters' que diariamente vierten mensajes de odio en sus perfiles sociales contra ella y su prometido haciendo acusaciones muy duras relacionadas con el machismo y cuestiones religiosas. "Me parece fuerte, aunque lo digan sin mala intención. Es algo que no saben, no pueden saberlo, y hay que tener mucho cuidado con esas cosas".

VER GALERÍA

Repasamos la increíble transformación de Isa Pantoja cuando cumple 27 años

¿Y la familia Pantoja?

Aunque con sus suegros todo está bien, la prima de Anabel Pantoja vive una complicada situación familiar. Por ello, no todos los miembros del clan Pantoja estarán presentes en el momento en el que diga sí quiero. "Lo voy a hacer sí o sí con quien haya. Por supuesto que he invitado a mi madre, el que no está invitado es mi hermano porque no tenemos relación y entonces no tiene sentido". Igualmente, para que todos estén lo más cómodos posible confesó que está planteándose que la celebración se divida en dos días, asegurando que la cantante de Marinero de Luces y Dulce, su exniñera, no tengan que encontrarse.

Isa Pantoja muestra su apoyo a Anabel en su noche más decisiva y confiesa qué le parece Yulen