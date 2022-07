Isa Pantoja muestra su apoyo a Anabel en su noche más decisiva y confiesa qué le parece Yulen

Isa Pantoja sabe que puede ser la última oportunidad para salvar a su prima en Supervivientes. La influencer está nominada junto a Nacho Palau en una decisiva noche: quien salga durante la gala será el último expulsado definitivo de la edición y se quedará fuera de la final. Sabiendo que la colaboradora de Sálvame corre peligro porque se enfrenta a uno de los favoritos, la hija de Isabel Pantoja, defensora durante varias semanas de la concursante, ha acudido al programa de Jorge Javier Vázquez para intentar convencer a la audiencia de lo buena superviviente que es Anabel. "Por primera vez me siento en este plató con el objetivo de conseguir que mi prima se salve y llegue a la final del reality", ha dicho tajante la hermana de Kiko Rivera, explicando además las razones por las que se tiene que quedar en el concurso. "Es auténtica, da mucho juego, es puro sentimiento y ella lo vale", ha dicho Isa a los espectadores.

La prima de Anabel Pantoja ha reconocido que está sorprendida con la superviviente porque "la experiencia es muy difícil" y la influencer ya vivió una aventura en la que pidió su expulsión. Además, Isa cree que el concurso que ella hizo en su edición es muy parecido al de la colaboradora de Sálvame porque ambas no hacían "ciertas actividades en cuanto a la convivencia" pero sí daban de qué hablar. "He seguido todo el recorrido desde el principio y todos ven el cambio de actitud de Nacho, que le da un punto positivo. En cuanto a mi prima muchos no se han creído su relación con Yulen y eso ahora le puede jugar un poco en contra", ha afirmado la hija de la intérprete de Marinero de luces, añadiendo que aunque muchos critiquen que ni su madre ni su hermano han defendido a Anabel durante el concurso, la superviviente ya se espera que ellos no muestren ese apoyo.

"Aunque ella pregunte por mi familia o por mi madre sabe perfectamente que no han estado ahí al 100% por lo que sea", ha dicho Isa Pantoja sobre la defensa de su familia hacia su prima, con la que ha reconocido que ha tenido muchas discusiones a lo largo de los años pero con la que desde hace dos años tiene una relación "buenísima". "Hemos tenido problemillas pero siempre lo solucionábamos al instante. Además, desde hace unos años, cuando yo maduré un poco, cogimos más confianza para contarnos algunas cosas", ha dicho la defensora de la concursante, asegurando que su madre está orgullosa del paso de su sobrina por Honduras aunque no lo haya dicho públicamente. "No ve todo, pero está contenta", ha expresado Isa.

Sobre la relación con Yulen Pereira, Isa ha reconocido que ha podido conocerle en persona y cree que el amor que sienten el uno por el otro es real. "Me parece genial. Yo siempre aposté por ellos, aunque es verdad que al principio veía más por parte de Anabel", ha relatado la hija de Isabel Pantoja, dejando claro que está harta de las críticas y la desconfianza hacia ella, su hermano y su prima por las relaciones que han tenido a lo largo de los años.